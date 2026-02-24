南韓結盟巴西 升級戰略夥伴

南韓總統李在明與巴西總統魯拉23日在首爾舉行高峰會，雙方同意將雙邊關係升級為「戰略夥伴關係」，擴大在貿易、科技與文化等領域的合作，並達成一系列新協議，涵蓋關鍵礦物與人工智慧（AI）等領域。

南韓與巴西簽署十項合作備忘錄（MOU），範圍涵蓋貿易與產業政策、核心礦物，以及包含AI在內的數位經濟、農業、醫療與生技、中小企業交流，以及針對網路犯罪、毒品與其他跨國威脅的聯合執法。

巴西是南韓在南美洲的最大貿易夥伴，經濟合作成為議程重點。這也是巴西總統時隔21年，首次前往南韓進行國是訪問。

魯拉表示，巴西擁有全球第二大稀土儲量，並蘊藏豐富鎳礦資源，盼吸引南韓企業投資。他也呼籲，就綠色產業與能源轉型展開討論，並邀請南韓加入巴西的雨林保育融資機制「亞馬遜基金」。

根據李在明辦公室發布的行動計畫，兩國領袖也同意有必要恢復談判，以完成南韓與南方共同市場（Mercosur）之間的貿易協定。