川普選前誇口能終戰 紐時：看看烏克蘭現在變怎樣

美國總統川普在二○二四年競選期間曾多次承諾，一上台就能結束俄烏戰爭；但戰爭如今進入第五年，停戰遙遙無期，且川普重返白宮迄今，烏克蘭處境不但沒有好轉反而惡化。

紐約時報報導，烏克蘭平民去年的死傷人數超過前年，更多俄國飛彈與無人機襲擊城市中心，俄國去年緩慢推進所占領的領土，比二○二二年全面入侵之後的任一年還要多。烏克蘭面臨十多年來最嚴峻的冬季時，俄軍幾乎摧毀該國電網。

川普去年一月重回白宮後，拋棄美國對這場戰爭的既定方針，向衝突中的侵略者與公開反西方的俄國總統普亭示好，同時疏遠烏克蘭。德國智庫基爾世界經濟研究所數據顯示，二○二五年美國對烏克蘭援助比前一年下降百分之九十九。

俄國在同一時間增加飛彈、無人機、砲彈及地雷產量，並迅速動用這些武器，以便在川普推動的俄烏談判中取得優勢。

川普告別拜登政府孤立普亭的政策，成功讓俄烏展開談判，包括最近幾周舉行的面對面會談。川普基本上擱置他認為無助於結束戰爭的傳統外交原則，轉而倚重他視為老練談判高手的協商代表。他也實施制裁措施，減少俄國用來資助戰爭機器的石油收入。

然而，普亭在數月的談判中步調緩慢，藉此爭取時間繼續其攻勢。川普執政一年來，普亭並未釋出任何退讓跡象，仍堅持奪取更多烏克蘭領土，並加強施壓烏克蘭。

實力是川普最看重的特質之一，他似乎因此對普亭展現某種禮讓。川普稱他與普亭關係「極好」，多次表示普亭「想要和平」，甚至接受普亭說法，將戰爭爆發歸咎烏克蘭總統澤倫斯基。

普亭則大致閃過川普的威脅。去年七月，川普說給俄國「十到十二天」達成停火，否則將祭出關稅等措施，期限過後川普卻宣布和普亭在阿拉斯加會面。一個月後，川普又威脅「大規模制裁」，卻向記者秀出和普亭在阿拉斯加合影，稱此為榮譽與尊重的象徵。

同時，俄國攻擊造成烏克蘭死傷日益沉重。聯合國統計，俄國去年殺害烏克蘭平民超過兩千五百人，超過二○二二年以來的任一年，比二○二四年增加百分之廿。紐時統計，俄國去年發動逾五點三萬架長程無人機攻擊烏克蘭境內民用目標，為二○二四年的五倍。

俄國還加強以彈道飛彈攻擊城市，這種飛彈速度極快，防空系統難以攔截。今年俄國已向烏克蘭發射一百五十四枚彈道飛彈，是去年同期的三倍。

烏克蘭人權運動者馬特維丘克說，美俄政客們在和平談判中「討論礦產、俄國領土利益，甚至是普亭對烏克蘭歷史看法，就是不談人命損失」。