經濟問題加劇、國際聲勢大減 普亭錯估戰爭代價

俄羅斯四年前入侵烏克蘭時，本想幾天內速戰速決，事實證明這是重大誤判，現在不僅傷亡人數破百萬，約是烏方的兩倍，國際制裁也衝擊經濟，且俄國近年飽受西方孤立，對北京依賴加深，更無力保護伊朗、委內瑞拉等盟友。

美國有線電視新聞網報導，據英國智庫皇家聯合軍事研究所的研究，俄國本來預期十天內就控制烏國，不料戰事正邁向第五年。美國智庫戰略與國際研究中心指出，自開戰以來，已有卅二點五萬名俄國人被殺，傷亡總計近一百二十萬人，高於二戰後各主要強國在任何戰爭的傷亡。烏國傷亡則估計介於五十萬至六十萬人。

經濟上，俄國在開戰後經濟一度受到國際制裁影響，隨後因軍費開支激增拉抬經濟，加上石油和天然氣出口加持，俄國經濟未如西方預測的崩潰。

但愈來愈多跡象表明，戰爭相關經濟問題正悄悄加劇。這包括為了吸引民眾從軍，俄國向入伍者提供巨額簽約獎金，且若不幸陣亡，也提供更大筆補償，這類做法的負擔日益沉重。

此外，就連親克宮媒體都指出，徵兵和優先發展軍工業生產，已使其他重要產業勞動力嚴重短缺。食品價格飛漲，也是俄國消費者日益關注的問題；以黃瓜為例，官方統計顯示，黃瓜價格自去年十二月以來已翻一倍。

這場戰爭對俄國的國際地位也沒好處。不只北約因瑞典、芬蘭入會又再擴張，西方制裁和政治孤立迫使俄國在能源出口、汽車和電子產品進口等關鍵貿易上，日益依賴中國大陸，使北京在中俄關係占主導地位。

莫斯科似乎也無力阻止其在全球其他區域的傳統影響力減弱。前年十二月，俄國在敘利亞的盟友、前總統阿塞德被推翻，另一中東盟友伊朗則在去年六月遭美國、以色列轟炸，俄國束手無策。一月，與克宮關係密切的委國總統馬杜洛遭美軍逮捕，俄國也無能為力。

就算俄國沒身陷俄烏戰爭泥沼，或許也無法阻止上述事件發生，但經過四年殘酷戰爭，俄國國內的人力物力耗損之餘，國際影響力也不如以往。