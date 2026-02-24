美主導 墨軍方擊斃毒梟「金髮男」

墨西哥當局廿二日證實，綽號「金髮男」的六十歲大毒梟歐塞奎拉，在墨國維安部隊發動的突襲行動中死亡。消息人士指稱，此一鎖定歐塞奎拉的突襲行動由五角大廈主導，最終成功擊斃他。

墨西哥國防部廿二日表示，美國當局提供「輔助性情資」。美國官員透露，去年底組成的「打擊販毒集團聯合跨部門特遣部隊」（ＪＩＡＴＦ–ＣＣ）跨美國政府多個機構，旨在打擊美墨邊境販毒集團成員的網絡。但該官員強調，這次行動本質上是由墨國軍方主導。

歐塞奎拉被墨國軍警等維安人員擊斃後，支持他的武裝分子隨即在該國哈里斯科州、米卻肯州、瓜納華托州、普艾布拉州及西納羅亞州等地暴動，除了封鎖高速公路等道路，還縱火焚燒商家。

墨西哥總統薛恩鮑姆呼籲民眾保持冷靜，並留意當局發布的相關資訊。她在社媒Ｘ寫道，墨國政府與各州政府間已充分協調，「我們應保持資訊暢通且冷靜」。在去年一月回任的美國總統川普多次批評毒品經墨國湧入美國後，墨國政府已加強打擊地方販毒集團的力道。

歐塞奎拉是墨國勢力龐大的「哈里斯科新世代」集團首腦，但不像正被關押在美國監獄、渾號「矮子」的古茲曼，歐塞奎拉較低調且神祕。該集團名稱來自其根據地墨國哈里斯科州，該州有墨國第二大城瓜達拉哈拉。哈里斯科新世代的勢力與墨國另一個犯罪帝國「西納羅亞」集團鼎足而立。

社媒上的影片顯示，哈里斯科州的多條道路都可見車輛遭焚毀，陣陣濃煙直竄天際。全墨逾六個州，尤其北部及西北的多條公路遭槍手封鎖。哈里斯科州州長納瓦洛呼籲居民待在家中，暫時別外出。米卻肯州州長貝多亞也在Ｘ寫道，根據他接獲的通報，多條州際公路因針對歐塞奎拉的突襲行動而遭封閉。

美國、加拿大及中國大陸當局呼籲旅墨僑民注意，應就地避難、保持低調，並遵循當地政府通知。聯航等美國航空公司和加拿大航空等加國航空公司均宣布取消飛往墨國部分城市的航班。

美國智庫布魯金斯研究院研究員費爾巴布朗說，除了西納羅亞集團的首腦，歐塞奎拉多年來都是最重大的緝捕目標之一；但就像該集團的首腦，金髮男竟能在美墨執法單位全力追捕下還逍遙法外如此之久。