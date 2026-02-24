快訊

德黑蘭高調備戰 情報圈耳語大增

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
相隔一個月，伊朗國內再出現反政府的學生示威活動。圖為廿二日在首都德黑蘭的埃米爾卡比爾大學內，可見許多學生彼此推擠。（法新社）
美國總統川普近期可能攻伊，伊朗外交部發言人貝卡伊廿三日對外媒表明，侵略行徑就是侵略行徑，伊方擁有自衛權，將強力回應。

美國約翰霍普金斯大學教授納薩爾說，在美方持續集結重兵下，伊朗正向美國發出訊號，企圖使美方在攻伊前衡量開戰將付出的代價。

納薩爾還說，如今與去年六月美國空襲伊朗的情況不同，伊朗也不會像今年一月的委內瑞拉；美方必須承擔一定代價，且在真正攻擊伊朗前，就必須計算這些代價。

埃媒「埃及獨立報」廿一日報導，伊朗早有準備，近幾月來趕工修復關鍵的飛彈設施與去年被美國及以色列重創的空軍基地及核設施。根據一月上旬對伊朗荷拉馬巴飛彈基地拍攝的衛星影像，該基地的飛彈設施已有一座修復完成、三座完成重建、三座興建中。

紐約時報廿二日報導，美國及其他西方國家安全官員示警，一旦美國對伊朗發動大規模的軍事行動，伊朗可能下令區域內的「代理人」團體，報復美國在歐洲及中東的據點。一位美國高官指稱，已追蹤到大量密謀攻擊的跡象，但尚不清楚屆時會在何種情況下引發。

西方安全官員正密切監視伊朗代理人的動向，儘管尚未具體掌握醞釀中的潛在攻擊計畫，但「耳語」明顯增加。這顯示已有一定程度的相關規畫與調度。耳語是情報圈的術語，即透過攔截電子信號掌握到的恐怖分子通訊動態。

情報與反恐官員擔憂，德黑蘭可能指示其代理人之一的「抵抗軸心」成員、葉門武裝團體「青年運動」，繼去年後又在紅海對西方商船發動攻擊。歐洲則提防潛伏的黎巴嫩真主黨成員，甚至凱達恐怖組織或其附屬團體，可能襲擊美國軍事基地或使領館。

美國情報與安全顧問公司「蘇凡集團」主任克拉克就提到，伊朗可透過代理人發動恐攻，使美國對伊朗發動的任何軍事行動付出更高代價。

另，相隔一個月，伊朗學生廿一、廿二日連兩天再度舉行反政府的示威活動，並悼念在此前示威潮中罹難的同胞。

