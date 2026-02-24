警察變毒販 歐塞奎拉凶殘難捉摸

六十歲的墨西哥大毒梟歐塞奎拉廿二日身亡。渾號「金髮男」的他是「哈里斯科新世代」集團首腦，十年就坐大為跨國販毒網絡，美國國務院對他祭出懸賞金一五○○萬美元（台幣約四點七六億元）。這個曾令人聞風喪膽的大毒梟最終栽在美方的情資和墨國維安部隊的突擊行動中。

歐塞奎拉出身貧寒，早年賣酪梨維生，也當過警察。一九九四年在美國加州販毒被判有罪定讞，服刑近三年後被遣返。之後與一名和「西納羅亞」集團有關的幫派首腦女兒結婚，勢力隨之坐大。

約二○一一年他自立門戶，成為哈里斯科新世代首腦，也是墨國最暴力且勢力最大的黑幫分子。

哈里斯科新世代在歐塞奎拉領導下，從地方勢力擴大為跨國犯罪集團，除了製造和走私古柯鹼及安非他命，近年也將芬太尼等合成鴉片類藥物大量輸往美國，還將觸角伸向偷油、強迫勞動與販賣人口等犯罪活動。該集團也因勒索地方商家牟利與襲擊維安部隊而惡名昭彰。

二○二○年哈里斯科新世代派廿多名槍手在首都墨西哥市街頭，朝時任市警局長的賈西亞裝甲車掃射逾四百發子彈，造成賈西亞的兩名隨扈喪生。

歐塞奎拉自二○一七年起多次在美國因聯邦毒品罪名被起訴，美國國務院更祭出達一五○○萬美元懸賞金的通緝令。作為美國政府最想緝拿的頭號目標之一，他屢屢逃過追捕，因此被外媒形容是全球最難捉摸的販毒集團首腦之一。

儘管犯罪手段凶殘，歐塞奎拉在墨國部分地方民眾的心目中仍視他為「庇護者」。「毒品民謠」稱他為金髮男，在墨國南部的哈里斯科州，也有民眾視他為照顧貧民的族長。哈里斯科新世代會舉辦城鎮慶典，並向窮人發放食物、藥品和玩具。毒品民謠又稱「毒梟民謠」，曲風及內容描述毒品走私活動，在美國西南方與墨國北部流行。