青壯陣亡、人口外逃 烏克蘭淪「孤兒寡母之國」

俄烏戰爭廿四日滿四周年。外媒指出，如今烏軍平均年齡高達約四十三歲，前線傷亡又不斷增加，殉職男女官兵大多已有家眷，烏克蘭正逐漸變成寡婦孤兒之國，加上數百萬名難民流亡海外，烏國陷入全球最嚴重人口危機之一。

美國有線電視新聞網報導，烏國並未公布戰爭的傷亡數據，但美國智庫戰略與國際研究中心一月發布報告估計，自四年前俄軍全面侵烏以來，已有十萬至十四萬名烏國人被殺。

由於烏國兵員年齡相對偏高，且最年輕者不用上前線，烏國軍人平均年齡比許多西方國家高出不少，很多戰死者也已生兒育女。官方統計顯示，目前烏國有五點九萬名孩童與親生父母分離，大數住在寄養家庭。

同時，烏國愈來愈多民眾面臨懷孕困難，或選擇不生。烏國生育率已降至一以下，比歐洲生育率一點四、美國生育率一點六還低。烏國人口專家利巴諾娃直言，「這是場災難。沒有人就沒有國家」。

利巴諾娃說，在俄烏開戰前，烏國人口密度就很低且分布極為不均，而戰爭爆發四年來，烏國已喪失約一千萬人口，包括死於戰爭、逃往國外及居住在俄國占領區者；儘管近年烏國出生率本就持續下降，但現在幾乎一蹶不振。

此外，自開戰以來，已有約六百萬人外逃並在國外正式登記為難民，大多是年輕女性和孩童。利巴諾娃說，隨著戰爭的破壞日益嚴重，且愈來愈多戰爭移民適應國外的新生活，返回烏國的人也變少。

大規模人口外流也造成烏國嚴重人才流失。利巴諾娃說，烏國的經濟和基礎設施都得重建，需要工人，尤其是技術人員；若烏國沒人才，就必須吸引外國人，但不知有多少外國技術人才會來。

國際人道組織「挪威難民理事會」十八日指出，截至一月，烏國境內有三七一點二萬人流離失所，另有五三四點九萬人到其他歐洲國家尋求庇護。

挪威難民理事會駐烏國的主任格拉德說，「許多人已耗盡畢生積蓄，卻因持續不斷的破壞與危險而無家可歸。他們努力養家活口，要照顧小孩、殘疾及行動不便的家庭成員，還時刻面臨戰爭威脅」。