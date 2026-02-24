快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

青壯陣亡、人口外逃 烏克蘭淪「孤兒寡母之國」

聯合報／ 編譯高詣軒江昱蓁／綜合報導
在俄烏戰爭陣亡的烏克蘭軍人伊霍爾遺孀尤蓮娜，二月十四日情人節當天到利維夫的軍人公墓悼念亡夫。法新社
在俄烏戰爭陣亡的烏克蘭軍人伊霍爾遺孀尤蓮娜，二月十四日情人節當天到利維夫的軍人公墓悼念亡夫。法新社

俄烏戰爭廿四日滿四周年。外媒指出，如今烏軍平均年齡高達約四十三歲，前線傷亡又不斷增加，殉職男女官兵大多已有家眷，烏克蘭正逐漸變成寡婦孤兒之國，加上數百萬名難民流亡海外，烏國陷入全球最嚴重人口危機之一。

美國有線電視新聞網報導，烏國並未公布戰爭的傷亡數據，但美國智庫戰略與國際研究中心一月發布報告估計，自四年前俄軍全面侵烏以來，已有十萬至十四萬名烏國人被殺。

由於烏國兵員年齡相對偏高，且最年輕者不用上前線，烏國軍人平均年齡比許多西方國家高出不少，很多戰死者也已生兒育女。官方統計顯示，目前烏國有五點九萬名孩童與親生父母分離，大數住在寄養家庭。

同時，烏國愈來愈多民眾面臨懷孕困難，或選擇不生。烏國生育率已降至一以下，比歐洲生育率一點四、美國生育率一點六還低。烏國人口專家利巴諾娃直言，「這是場災難。沒有人就沒有國家」。

利巴諾娃說，在俄烏開戰前，烏國人口密度就很低且分布極為不均，而戰爭爆發四年來，烏國已喪失約一千萬人口，包括死於戰爭、逃往國外及居住在俄國占領區者；儘管近年烏國出生率本就持續下降，但現在幾乎一蹶不振。

此外，自開戰以來，已有約六百萬人外逃並在國外正式登記為難民，大多是年輕女性和孩童。利巴諾娃說，隨著戰爭的破壞日益嚴重，且愈來愈多戰爭移民適應國外的新生活，返回烏國的人也變少。

大規模人口外流也造成烏國嚴重人才流失。利巴諾娃說，烏國的經濟和基礎設施都得重建，需要工人，尤其是技術人員；若烏國沒人才，就必須吸引外國人，但不知有多少外國技術人才會來。

國際人道組織「挪威難民理事會」十八日指出，截至一月，烏國境內有三七一點二萬人流離失所，另有五三四點九萬人到其他歐洲國家尋求庇護。

挪威難民理事會駐烏國的主任格拉德說，「許多人已耗盡畢生積蓄，卻因持續不斷的破壞與危險而無家可歸。他們努力養家活口，要照顧小孩、殘疾及行動不便的家庭成員，還時刻面臨戰爭威脅」。

俄烏戰爭 生育率 難民

延伸閱讀

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

耗費6小時…俄烏日內瓦會談首日結束 親俄人士：氣氛非常緊張

網球／WTA卡達公開賽 謝淑薇攜搭檔直落二闖8強

冬奧／烏國選手：絕不背叛喪生同胞 將戴遭禁頭盔比賽

相關新聞

大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

英國前王子安德魯不斷傳出與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關醜聞，近日因涉及向艾普斯坦洩露敏感資訊，史無前例遭逮捕。英國政府考...

北韓接班人？傳13歲金主愛任飛彈總局長

朝鮮日報報導，南韓政府高層消息人士透露，政府廿二日獲得情報，北韓領導人金正恩十三歲的女兒金主愛被任命為「飛彈總局局長」。...

文攻武嚇 紐時：川普擬分2階段攻伊朗

紐約時報廿二日引述知情人士報導，若外交談判或「定點打擊」等針對性初步攻擊，仍無法使伊朗放棄核計畫，美國總統川普可能在未來...

德黑蘭高調備戰 情報圈耳語大增

就美國總統川普近期可能攻伊，伊朗外交部發言人貝卡伊廿三日對外媒表明，侵略行徑就是侵略行徑，伊方擁有自衛權，將強力回應。

美主導 墨軍方擊斃毒梟「金髮男」

墨西哥當局廿二日證實，綽號「金髮男」的六十歲大毒梟歐塞奎拉，在墨國維安部隊發動的突襲行動中死亡。消息人士指稱，此一鎖定歐...

警察變毒販 歐塞奎拉凶殘難捉摸

六十歲的墨西哥大毒梟歐塞奎拉廿二日身亡。渾號「金髮男」的他是「哈里斯科新世代」集團首腦，十年就坐大為跨國販毒網絡，美國國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。