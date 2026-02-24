快訊

俄烏戰滿四年 澤倫斯基：不會犧牲領土交換停火

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基最近受訪表示，俄羅斯總統普亭已啟動第三次世界大戰，烏克蘭不會為停火犧牲領土，唯有以強大的軍事與經濟力量回應才能阻止普亭。

俄烏戰爭廿四日屆滿四年，英國廣播公司（ＢＢＣ）近日專訪澤倫斯基，他表示烏克蘭沒有輸，將以勝利結束這場戰爭。

澤倫斯基表示，普亭已發動第三次世界大戰，唯一答案就是以強大軍事與經濟力量迫使他退讓。他堅決反對普亭要求，為了停火而自烏克蘭堅守的戰略要地撤軍。

俄羅斯要求烏克蘭交出仍由烏軍控制的頓內次克百分之廿地區。澤倫斯基指出，「這不只是土地問題，而是一種放棄。這是弱化我們的立場，拋棄住在當地數十萬人民。」他表示，這樣的「撤離」會撕裂烏克蘭社會。

澤倫斯基表示，「我們會勝利。這是非常清楚的，只是時間問題。但現在就要定勝負，代表將失去大量人民，數百萬人民。沒有人民的土地會是什麼樣？老實說，什麼都不是」。

他說，「我們也沒有足夠武器，這不僅取決於我們也取決於夥伴。但毫無疑問，回到一九九一年的公正邊界不僅是勝利，更是正義。」

美國總統川普重返白宮後表示，拜登總統任內烏克蘭所仰賴的支持已經結束。川普幾乎已停止軍援烏克蘭，但美國仍提供關鍵情報，歐洲國家則是斥資數十億美元向美國購買武器，再轉交烏克蘭。

澤倫斯基說，美國的安全保證必須先到位，他才會考慮美國另一項要求，也就是在今年夏天前舉行大選。俄羅斯認為澤倫斯基任期已滿，目前並非合法總統。

辦大選？澤倫斯基語帶保留

澤倫斯基說，他尚未決定是否再次參選，「我可能會參選也可能不會」。

烏克蘭大選原應於二○二四年舉行，但因俄羅斯全面入侵以致戒嚴而無法舉行。

澤倫斯基表示，若有時間修法，技術上是可以舉行大選，但他須先取得對烏克蘭的安全保證。

澤倫斯基接著提出諸多選務問題，包括數百萬烏克蘭人流亡海外已成難民，以及大量國土仍遭俄羅斯占領。ＢＢＣ認為，澤倫斯基實際上是反對進行大選。

至於是否應為可能更漫長的戰爭作準備，澤倫斯基說，「你是在和許多領導人下棋，不是只與俄羅斯。正確的路不只一條。你必須選擇許多平行步驟與方向，我認為其中一條路將走向成功。對我們而言，成功就是阻止普亭」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯 普亭 俄烏戰爭

