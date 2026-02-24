文攻武嚇 紐時：川普擬分2階段攻伊朗

紐約時報廿二日引述知情人士報導，若外交談判或「定點打擊」等針對性初步攻擊，仍無法使伊朗放棄核計畫，美國總統川普可能在未來幾個月發動更大規模的攻擊，令伊朗政權屈服，以達成新的伊核協議。

川普幕僚指稱，他尚未做出最終決定，但他傾向在接下來幾天內先發動上述的初步攻擊，可能鎖定精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）總部、伊朗核設施及彈道飛彈計畫據點等目標，旨在藉此表明美國決心，使德黑蘭願放棄研製核武的能力。

根據這些幕僚的轉述，川普還提到，若德黑蘭堅持不放棄核計畫，他不排除在未來幾個月發動更大規模的攻勢，以扳倒伊朗最高領袖哈米尼領導的神職統治集團。不過，川普政府內部有人質疑，僅靠空襲能否達成目的。

川普仍正評估美方在美伊核會談破裂下，可能採取的選項。他十八日在白宮戰情室主持會議，討論攻擊伊朗的計畫，美國副總統范斯、國務卿魯比歐、參謀首長聯席會議主席凱恩、中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫及白宮幕僚長威爾斯等高官與會。

對此，白宮不願置評，僅表示「媒體可繼續臆測總統的想法，但唯有總統自己知道可能會或可能不會做什麼」。

另，中東國家阿曼外長布沙迪廿二日表示，美伊廿六日將在瑞士日內瓦舉行第三輪核會談，他很高興能確認此一進展，並積極推動朝最終敲定伊核協議而努力。但白宮尚未對布沙迪上述發言置評。

阿曼在美伊間擔任調解人，促成前兩輪的間接談判，十七日的上一輪也在日內瓦。路透廿二日引述一位伊朗高官報導，德黑蘭已表示願就核計畫做出讓步，以換取華府解除制裁，並承認其擁有鈾濃縮的權利，藉此避免川普決定攻伊。

伊朗外長阿拉奇廿二日接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）訪問時說，伊方正草擬一項提案，準備提交給美方，雙方有可能很快達成協議。至於該提案與二○一五年的伊核協議有何不同，阿拉奇則說，有可能是「更好」的協議，這十年來情況已出現變化，且部分內容可能比當年的協議更好。二○一八年川普第一任時片面退出美國前總統歐巴馬任內的伊核協議。