快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

敏感時刻 習致電金正恩 鞏固中朝關係

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央總書記習近平23日電賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記。圖為2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見金正恩。新華社
中共中央總書記習近平23日電賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記。圖為2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見金正恩。新華社

朝鮮半島與黃海局勢近期受到關注，北韓勞動黨於昨日推舉金正恩再度擔任總書記，中共總書記習近平旋即致賀電，表示中朝是守望相助的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中共黨和政府堅定不移的方針。

據新華社報導，習近平表示，「金正恩同志」再次被推舉為北韓勞動黨總書記，體現了北韓黨、政府、人民對「總書記同志」的高度信任和衷心擁護。習近平強調，中朝是守望相助的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中共黨和政府堅定不移的方針。他並指，面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，願同總書記同志一道，指導雙方有關部門和地方落實好雙方達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

此次習近平的賀電，正值春節期間，駐韓美軍共軍在黃海上空發生對峙後。中共官媒環球時報廿日證實，近日美軍組織軍機赴黃海陸方當面空域活動。共軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置。韓聯社提到，駐韓美軍十餘架F-16戰機十八日在黃海公海上空進行單獨訓練期間，與共軍戰機一度形成對峙，但未發生衝突。

與二○二一年上次金正恩當選總書記相較，這次習近平賀電未提到要「堅持半島問題政治解決方向」，而中共去年底發布與軍控有關的白皮書中並未提及「半島無核化」，當時就受關注。此外，最近南韓拒绝參加在日本海和東海舉行的美日聯合演習，傳出可能涉及大陸、且適逢春節外，還與日本的「竹島日」有關。

另據朝中社報導，勞動黨第九次代表大會審議通過關於選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。決定書稱，金正恩成功建設面對任何侵略威脅和任何形式戰爭都能有效應對的「革命性武裝力量」；還稱，面對歷史嚴峻挑戰，以「核武」為核心的國家戰爭遏制能力大幅提高。

習近平 金正恩 美軍 共軍

延伸閱讀

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

習近平：維護鞏固發展中朝關係 是中國堅定不移方針

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

北韓大秀核彈頭火箭發射器 金正恩：敵國連神明也難救

相關新聞

大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

英國前王子安德魯不斷傳出與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關醜聞，近日因涉及向艾普斯坦洩露敏感資訊，史無前例遭逮捕。英國政府考...

北韓接班人？傳13歲金主愛任飛彈總局長

朝鮮日報報導，南韓政府高層消息人士透露，政府廿二日獲得情報，北韓領導人金正恩十三歲的女兒金主愛被任命為「飛彈總局局長」。...

文攻武嚇 紐時：川普擬分2階段攻伊朗

紐約時報廿二日引述知情人士報導，若外交談判或「定點打擊」等針對性初步攻擊，仍無法使伊朗放棄核計畫，美國總統川普可能在未來...

德黑蘭高調備戰 情報圈耳語大增

就美國總統川普近期可能攻伊，伊朗外交部發言人貝卡伊廿三日對外媒表明，侵略行徑就是侵略行徑，伊方擁有自衛權，將強力回應。

美主導 墨軍方擊斃毒梟「金髮男」

墨西哥當局廿二日證實，綽號「金髮男」的六十歲大毒梟歐塞奎拉，在墨國維安部隊發動的突襲行動中死亡。消息人士指稱，此一鎖定歐...

警察變毒販 歐塞奎拉凶殘難捉摸

六十歲的墨西哥大毒梟歐塞奎拉廿二日身亡。渾號「金髮男」的他是「哈里斯科新世代」集團首腦，十年就坐大為跨國販毒網絡，美國國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。