葉騰任荷蘭總理鼓舞LGBTQ+ 昔因同志身分遭言語暴力

中央社／ 布魯塞爾23日專電
中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）今天宣誓就職，成為荷蘭首位公開的同志總理，荷蘭的LGBTQ+組織對此感到鼓舞，認為是進步的象徵。歐新社
中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）今天宣誓就職，成為荷蘭首位公開的同志總理，荷蘭的LGBTQ+組織對此感到鼓舞，認為是進步的象徵。歐新社

中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）今天宣誓就職，成為荷蘭首位公開的同志總理，荷蘭的LGBTQ+組織對此感到鼓舞，認為是進步的象徵。葉騰因同志身分而遭到言語暴力的過往也被提起。

荷蘭新政府於今天宣誓就職，現年38歲的葉騰成為荷蘭歷來最年輕及首位公開的同志總理。

葉騰的同志身分在競選期間並未受到過多關注，然而在民六六黨於去年國會選舉勝出後，「首位同志總理」相關的討論便沒有停過。

今天葉騰正式宣布就任荷蘭總理後，荷蘭的LGBTQ+組織對此感到鼓舞，認為是荷蘭進步的象徵，同時也是性別、政治領域相當重要的一步。

在荷蘭從事支持LGBTQ+群體並維護權利相關工作的Michelle接受中央社記者電訪時表示，荷蘭在多元性別的議題上相當進步，然而葉騰成為總理依舊是令人相當振奮的一件事，因為他的現身代表一種比現在更加進步的價值，同時也是榜樣。

她說，沒有一個政治人物是完美的，但是至少在LGBTQ+相關的議題上，相信葉騰與他的政府能夠更有遠見。

然而在LGBTQ+群體感到開心地同時，葉騰成為總理一事也令部分宗教人士感到不滿，甚至有具宗教色彩的媒體在去年民六六黨勝選後，刊發社論稱「我們的國家很快就會由一位想和男人結婚的總理來治理嗎？」

成為總理後，葉騰因為同志身分被攻擊的過往也被提起。

他曾於2020年5月17日「國際不再恐懼同性戀日」時在個人的社群平台發布一段「朗讀仇恨與歧視留言」的影片，當中有許多不堪的字句。葉騰在文章中寫下「有些人質疑設立國際不再恐懼同性戀日是否真的必要？請自行判斷。」

根據荷蘭廣播基金會（NOS）的報導，葉騰當時受訪時坦言，每天都會收到幾十則類似的訊息，有的讓人悲傷，有的讓人憤怒，有的讓人感到沮喪，有的帶有攻擊性，這些都是不可接受的。

報導提到，LGBTQ+群體期待葉騰領導的政府採取實際行動，打擊針對LGBTQ+群體的暴力和歧視；有政治學家認為，將自身經驗融入政治的政治家，政策更有可能取得成效。

