李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

中央社／ 東京23日專電
駐日代表李逸洋。中央社
駐日代表李逸洋。中央社

駐日代表李逸洋今天表示，由於中國方面近年仿用活動名稱、甚至盜用照片混淆視聽，大阪僑界昨天達成共識，「大阪春節祭」從明年起將正式更名為「大阪台灣春節祭」，以明確區隔。

李逸洋在臉書發文表示，他近日參加在大阪中華學校熱鬧登場的大阪春節祭，現場擠滿人潮，估計全天至少吸引5000、6000人次參加。會場最吸睛的莫過於台灣美食小吃，鹽酥雞、牛肉麵、薑母鴨、刈包、胡椒餅、蔥抓餅等經典小吃香氣四溢，各攤位前大排長龍。

但他也表示，活動休息期間，多位僑領討論到名稱問題，據稱中國方面近年將原名「大阪中國春節祭」中的「中國」二字拿掉，改以與台灣活動一模一樣的名稱對外宣傳，甚至盜用我方活動照片充作宣傳素材，企圖魚目混珠，混淆視聽，行徑相當卑劣。

李逸洋表示，對此，大阪中華總會會長葉山祐造主動提議，明年起將活動正式更名為「大阪台灣春節祭」，以明確區隔。該提議獲得與會僑界代表與僑委會副委員長李妍慧一致支持。

他也提到，適逢眾議院大選剛落幕，不少議員仍忙於謝票行程，到場國會議員較往年減半，包括眾議員東徹、眾議員中山泰秀及參議員岡崎太出席。

其中，中山泰秀曾任外務副大臣與防衛副大臣，向來以堅定親台立場著稱，他的父親中山正暉曾任建設大臣，祖孫3代力挺台灣。中山泰秀雖在選區落敗，但於比例代表區復活當選，僑界人士紛紛上前祝賀。他在致詞中強調，未來將持續全力支持台灣對抗中國壓力，獲得現場熱烈掌聲。

大阪 眾議員 春節

