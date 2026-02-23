大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

英國前王子安德魯不斷傳出與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關醜聞，近日因涉及向艾普斯坦洩露敏感資訊，史無前例遭逮捕。英國政府考慮推動立法，將安德魯自王位繼承順位中移除。英國天空新聞報導，澳洲總理艾班尼斯致函英國首相施凱爾，稱支持任何將安德魯自王位繼承順位中移除的計畫。

艾班尼斯的信函寫道，鑑於近期關於安德魯的事件，特此致函確認，澳洲政府將同意任何把安德魯從王位繼承順位移除的提議。他說，他同意英國國王查理三世的見解，即認為法律必須被充分執行，且必須進行公平且適當的調查，這些指控事關重大，澳洲人民相當重視。

安德魯目前是英國王位繼承第8順位，位列英國王儲威廉王子和其3名子女，及威廉王子胞弟哈利王子和他的2名子女之後。

天空新聞指出，英國王位繼承變更，需要14個仍奉英國君主為國家元首的大英國協國家同意，澳洲是第一個支持這項舉措的國家。

安德魯在19日66歲生日當天被捕，歷經11小時拘留後獲釋。英國警方仍在其位於溫莎的前住所進行搜查。