快訊

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 大批警力衝站內排查、鎖定謊報累犯

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

快看「1億頭獎」是否在你手上？ 大樂透獎號出爐

大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國前王子安德魯去年4月出席聖喬治教堂復活節晨禱後離開。美聯社
英國前王子安德魯去年4月出席聖喬治教堂復活節晨禱後離開。美聯社

英國前王子安德魯不斷傳出與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關醜聞，近日因涉及向艾普斯坦洩露敏感資訊，史無前例遭逮捕。英國政府考慮推動立法，將安德魯自王位繼承順位中移除。英國天空新聞報導，澳洲總理艾班尼斯致函英國首相施凱爾，稱支持任何將安德魯自王位繼承順位中移除的計畫。

艾班尼斯的信函寫道，鑑於近期關於安德魯的事件，特此致函確認，澳洲政府將同意任何把安德魯從王位繼承順位移除的提議。他說，他同意英國國王查理三世的見解，即認為法律必須被充分執行，且必須進行公平且適當的調查，這些指控事關重大，澳洲人民相當重視。

安德魯目前是英國王位繼承第8順位，位列英國王儲威廉王子和其3名子女，及威廉王子胞弟哈利王子和他的2名子女之後。

天空新聞指出，英國王位繼承變更，需要14個仍奉英國君主為國家元首的大英國協國家同意，澳洲是第一個支持這項舉措的國家。

安德魯在19日66歲生日當天被捕，歷經11小時拘留後獲釋。英國警方仍在其位於溫莎的前住所進行搜查。

英國國王 繼承 澳洲

延伸閱讀

英媒：安德魯隨扈曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

「淫魔」艾普斯坦電郵 竟出現中國高層的關鍵名字

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

涉嫌公職失當被捕 英王胞弟安德魯離開警局表情驚恐

相關新聞

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

南韓朝鮮日報報導，南韓政府高層消息人士透露，政府22日獲得情報，北韓領導人金正恩之女金主愛被任命為「飛彈總局局長」。南韓...

大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

英國前王子安德魯不斷傳出與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關醜聞，近日因涉及向艾普斯坦洩露敏感資訊，史無前例遭逮捕。英國政府考...

傳三星、SK海力士打槍日政府建廠提案 原因可能出在這幾點

日媒報導SK海力士將投資2兆日圓（129億美元），在日本興建記憶體晶片廠， 這個消息遭到該公司公開否認。三星和海力士近年...

荷蘭史上最年輕兼首位同性戀總理將就職 新政府親歐挺國防

荷蘭新政府將於今天宣誓就職，現年38歲的中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）預計成為荷蘭歷來最年輕及...

尼泊爾巴士駛往加德滿都途中墜谷 至少19死25傷

尼泊爾一輛載滿乘客的巴士，今天凌晨駛往首都加德滿都途中墜落山谷，造成至少19人死亡，其中包括1名英國籍人士，另有25人受...

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）日前受訪時暗示，根據聖經經文，以色列對一大片中東土地擁有權利，這番言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。