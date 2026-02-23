匈牙利態度強硬 歐盟估對俄新一輪制裁暫難有進展

快訊

中央社／ 布魯塞爾23日專電

俄烏戰爭4週年前夕，歐盟外長會議今天登場，討論相關議題。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）坦言，由於匈牙利態度強硬，對俄國的新一輪制裁可能無法在今天通過。

卡拉斯今天出席歐盟外長會議，在場外接受媒體聯訪時表示，會議討論與烏克蘭相關的議題，同時也會討論日前提出，對俄羅斯的第20輪制裁方案。但是，今天可能不會有進展，不過歐盟一定會持續推動。

目前歐盟援助烏克蘭與制裁俄羅斯的相關計畫，受到成員國之一的匈牙利挑戰，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）甚至於日前宣布了不支持援烏900億歐元貸款在內的3項措施。

卡拉斯說，目前正在盡最大努力推動第20輪制裁方案，也與成員國溝通，支持者將在會議上提出這項議題並說服那些阻擋的國家。同時也在研究可行方式。但由於匈牙利發出非常強硬的聲明，因此不認為他們今天會改變立場。

她進一步說明，從媒體獲悉匈牙利所提出的一些問題，其實與第20輪制裁完全無關。不應該把彼此毫無關聯的事情綁在一起。不過先聽聽匈牙利解釋為何阻擋，接著再看看是否有機會克服。

除了援烏計畫，卡拉斯表示在會議中也將討論應該與俄羅斯談些什麼。目前在和平談判中，壓力一直落在烏克蘭身上，但俄羅斯應該才是承擔壓力的一方，因為他們是這場戰爭的侵略者。

她強調，如果希望停止戰爭，不要讓戰事進一步擴大，必須看到俄方做出讓步，這是非常明確的事情。同時，會議中也會討論900億歐元貸款應如何推動。

匈牙利 歐盟 俄烏戰爭

