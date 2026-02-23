憂美對伊朗發動攻擊 印度要求公民盡快離開

快訊

中央社／ 新德里23日專電

美國持續在中東大規模增兵，讓緊張局勢升級，印度擔心美國可能發動軍事打擊，要求在伊朗的印度公民利用所有可行的交通工具，盡快離開伊朗。

印度在最新發布的旅遊建議中寫道：「有鑑於伊朗局勢不斷變化，繼印度政府於2026年1月5日發布旅遊建議後，我們建議目前在伊朗的公民，包括學生、朝聖者、商務人士、遊客，藉由包括商業航班在內的一切現有交通工具，盡速離開伊朗。」

今日印度（India Today）報導，美國和伊朗旨在達成核協議的談判仍在進行，下一輪談判預定26日在日內瓦舉行，但據傳美國可能會對伊朗發動攻擊。

印度駐伊朗大使館敦促所有印度公民、印度裔人士保持警惕，避開發生抗議或有示威活動的地方，除與大使館保持聯繫，也要關注當地媒體報導的最新相關訊息，還要妥善保管旅行證件、入境文件及護照等身分證明文件，並在有需要時聯繫大使館尋求協助。

美國持續加強在中東靠近伊朗的軍事部屬，調派船艦、戰機、部隊，美國總統川普（Donald Trump）也多次警告伊朗，敦促其盡快達成核協議。

這次美國在中東的軍事集結，被認為是數十年來規模最大的一次，川普近期也提出警告，若外交上的努力未能成功，對伊朗進行有限度打擊的可能性還是存在。

伊朗方面則表示，已對局勢升級的任何情況做好準備，並堅決指出外交途徑才是解決問題的方法，拒絕接受任何脅迫。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，他預計將於26日與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面，並透露以外交方式解決核問題「可能性仍然很大」。

伊朗內憂外患不斷，除與美國的緊張僵持不下，國內也爆發新一輪反政府抗議活動，部分示威活動演變成親政府與反政府抗議者間的衝突。

伊朗 美國 印度

相關新聞

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

南韓朝鮮日報報導，南韓政府高層消息人士透露，政府22日獲得情報，北韓領導人金正恩之女金主愛被任命為「飛彈總局局長」。南韓...

大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

英國前王子安德魯不斷傳出與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關醜聞，近日因涉及向艾普斯坦洩露敏感資訊，史無前例遭逮捕。英國政府考...

傳三星、SK海力士打槍日政府建廠提案 原因可能出在這幾點

日媒報導SK海力士將投資2兆日圓（129億美元），在日本興建記憶體晶片廠， 這個消息遭到該公司公開否認。三星和海力士近年...

葉騰任荷蘭總理鼓舞LGBTQ+ 昔因同志身分遭言語暴力

中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）今天宣誓就職，成為荷蘭首位公開的同志總理，荷蘭的LGBTQ+組織...

國際法院稱杜特蒂法外處決案 凸顯當權者不得凌駕法律

一名國際刑事法院的檢察官今天表示，針對菲律賓前總統杜特蒂涉嫌在「掃毒戰」中「法外處決」數以千計的可疑毒販召開的聽證會，證...

川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

在美國總統川普聲稱考慮對伊朗發動有限軍事打擊後，伊朗今天表示，美國對其進行的任何攻擊，包括有限打擊，都會被視為「侵略行徑...

