荷蘭史上最年輕兼首位同性戀總理將就職 新政府親歐挺國防
荷蘭新政府將於今天宣誓就職，現年38歲的中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）預計成為荷蘭歷來最年輕及首位公開的同性戀總理。
法新社報導，D66在去年10月舉行的國會提前選舉上演驚奇逆轉勝，以些微差距擊敗擅長煽動的懷爾德斯（Geert Wilders）帶領的極右派政黨自由黨（PVV）。
這場選舉是因為自由黨退出原本聯合政府而舉行。上屆荷蘭政府僅維持了11個月，是近幾十年來最右翼。
D66如今與中間偏右的基民黨（CDA）和自由派的自民黨（VVD）組成聯合政府，他們花了117天組閣，比上屆政府的223天少許多；但這3黨合計僅掌握國會66席，距離過半仍差9席。
葉騰在競選時說，他希望讓荷蘭重回歐洲核心，因為「沒有歐洲的相互合作，我們會失去重要性」。
D66、CDA和VVD也在1月發表的聯合政綱宣言中承諾全力支持烏克蘭，並履行荷蘭對北大西洋公約組織（NATO）承諾的軍費支出。
這3黨還矢言繼續打擊移民，例如縮緊家庭團聚的規定；他們並主張刪減失業給付在內的社會福利，將省下的經費投入其提議的軍事和國防投資。
荷蘭的萊登大學（Leiden University）政治學教授戴蘭吉（Sarah de Lange）指出，葉騰政府雖不至於像前政府如此右傾，但仍帶有「右翼色彩」。
她還提醒，由於新政府若要讓法案過關，還須仰賴在野黨支持，因此較大改革恐得費時更久才能獲國會通過。
