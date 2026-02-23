無人機侵擾越南峴港機場 春節期間54航班延誤

快訊

中央社／ 河內23日綜合外電報導

越南國營媒體今天報導，農曆新年假期期間，未經授權的無人機在峴港國際機場干擾超過50個航班

根據越南「青年報」（Thanh Nien）報導，上週發生兩起事件，當局偵測到無人機危險地飛近飛機，導致航班因此延誤，或被迫在降落前於空中盤旋等待。

法新社報導，目前尚不清楚無人機操作者是誰，或無人機與飛機的實際距離有多近。

不過，根據青年報引述機場管理單位的說法，總共有54架次航班因無人機入侵而延誤。

峴港機場尚未立即回應法新社的置評請求。

越南法律禁止在機場周邊私自使用無人機與高強度燈光。

根據青年報報導，峴港是越南中部地區最重要的航空樞紐，春節旅運高峰期間每天處理超過300架次航班。

