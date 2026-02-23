美國持續中東增兵施壓 伊朗高調備戰引注目

隨美國持續在中東大規模增兵，伊朗也跟進採取一系列備戰措施，包括加強核設施和重建飛彈生產設施。專家分析，在美國加強軍事派遣和伊朗進行戰時準備的背景下，伊朗試圖讓美國看到戰爭的高昂代價。

美伊談判代表日前在日內瓦的談判未在最終達成明確協議，且美國總統川普已下令在中東進行大規模軍力部署，多家美國媒體報導指出，美國將對伊朗發動攻擊。

埃及媒體「埃及獨立報」（Egypt Independent）21日報導，伊朗為因應美國的軍事部署，近幾個月來一直在趕工修復關鍵飛彈設施和損毀嚴重的空軍基地，以及核設施；同時也在波斯灣舉行海上聯合軍事演習。

報導指出，根據1月5日在荷拉馬巴（Khorramabad）飛彈基地拍攝的衛星影像分析顯示，被伊朗視為其軍事力量核心支柱，但去年6月遭到以色列襲擊而重創的飛彈設施，已有1座修復好，還有3座完成重建，另有3座在建設中。

同樣被以色列襲擊而損毀的軍事基地也已進行修復。一個是位於西北部的大不里士（Tabliz）空軍基地，和中程彈道導彈相連的滑行道和跑道已恢復運作。另一個是位於大不里士北部的導彈基地，被炸毀的入口已重新開放，入口附近的支援區域基本上也完成重建，部分隧道現已開放。在伊朗西部的哈馬丹（Hamadan）空軍基地，其跑道上被以色列炸彈炸出的彈坑已被填平，飛機掩體也已完成修復。

報導另指出，伊朗最新最大的固體燃料飛彈生產設施也完成重建。這個位於沙魯德（Shahrud）的設施，其採用的技術能夠快速部署遠程導彈。

美國詹姆斯·馬丁非擴散研究中心（James MartinCenter for Non-proliferation Studies）研究員萊爾（SamLair）接受美國媒體訪問時說：「我認為最值得重視的地點是沙魯德。那裡的損毀很快就完成修復。」

萊爾強調，沙魯德還有一條正在建設中的飛彈新生產線，現在可能已經投入營運，因此，現在沙魯德固體燃料飛彈發動機的產量可能比去年6月以色列攻擊前更高。

報導還說，根據美國「科學與國際安全研究所」（Institute for Science and International Security，ISIS）最新衛星影像分析，伊朗正迅速加強多個核設施，並使用混凝土和大量土壤掩埋關鍵地點。

研究所所長歐布萊特（David Albright）在社群平台「X」發文警告說，伊朗這些核設施可能很快就會變成一個完全無法辨認的掩體，且能夠有效抵禦空襲。

此外，伊朗也重塑國家治理結構，由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的親信拉里賈尼（Ali Larijani）來領導國家最高安全委員會，並成立專責戰時的「國防委員會」（Defense Council），任命前伊斯蘭革命衛隊指揮官夏卡尼（Ali Shamkhani）為國防委員會秘書。

德國國際與安全事務研究所（German Institute forInternational and Security Affairs）訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示，夏卡尼的上任一事可表明，伊朗正在為美國可能發動的攻擊行動做準備，且目標甚至可能是最高領導人本人。

針對伊朗近期進行的軍事演習，也可看出伊朗有意向美國展示其破壞能力。

根據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在進行海上演習期間，史無前例地封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）部分海域數小時。荷莫茲海峽位於波斯灣和阿曼灣之間，每天全球1/5的石油日產量都必須經由此關鍵咽喉要道運送至全球。

伊朗官員先前曾威脅，如果西方與伊朗製造緊張關係，伊朗將關閉荷莫茲海峽，如此一來，將可能引發全球能源市場動盪。

埃及獨立報還引述伊朗國家媒體，伊朗與俄羅斯在阿曼灣和北印度洋間舉行聯合海軍演習，共同演練模擬「奪回一艘被劫持船隻」的行動。

美國約翰霍普金斯大學教授納薩爾（Vali Nasr）分析，在美國加強軍事派遣，以及伊朗進行戰時準備的背景下，伊朗官員正向美國發出訊號，試圖讓美國看到戰爭的代價高昂。

納薩爾說：「現在已和去年6月的攻擊情況不一樣，伊朗也不會像委內瑞拉那樣。美國必須承擔一定的代價，而且是在真正打擊伊朗之前，就必須計算這些代價。」