快訊

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

美國持續中東增兵施壓 伊朗高調備戰引注目

中央社／ 開羅22日專電

美國持續在中東大規模增兵，伊朗也跟進採取一系列備戰措施，包括加強核設施和重建飛彈生產設施。專家分析，在美國加強軍事派遣和伊朗進行戰時準備的背景下，伊朗試圖讓美國看到戰爭的高昂代價。

美伊談判代表日前在日內瓦的談判未在最終達成明確協議，且美國總統川普已下令在中東進行大規模軍力部署，多家美國媒體報導指出，美國將對伊朗發動攻擊。

埃及媒體「埃及獨立報」（Egypt Independent）21日報導，伊朗為因應美國的軍事部署，近幾個月來一直在趕工修復關鍵飛彈設施和損毀嚴重的空軍基地，以及核設施；同時也在波斯灣舉行海上聯合軍事演習。

報導指出，根據1月5日在荷拉馬巴（Khorramabad）飛彈基地拍攝的衛星影像分析顯示，被伊朗視為其軍事力量核心支柱，但去年6月遭到以色列襲擊而重創的飛彈設施，已有1座修復好，還有3座完成重建，另有3座在建設中。

同樣被以色列襲擊而損毀的軍事基地也已進行修復。一個是位於西北部的大不里士（Tabliz）空軍基地，和中程彈道導彈相連的滑行道和跑道已恢復運作。另一個是位於大不里士北部的導彈基地，被炸毀的入口已重新開放，入口附近的支援區域基本上也完成重建，部分隧道現已開放。在伊朗西部的哈馬丹（Hamadan）空軍基地，其跑道上被以色列炸彈炸出的彈坑已被填平，飛機掩體也已完成修復。

報導另指出，伊朗最新最大的固體燃料飛彈生產設施也完成重建。這個位於沙魯德（Shahrud）的設施，其採用的技術能夠快速部署遠程導彈。

美國詹姆斯·馬丁非擴散研究中心（James MartinCenter for Non-proliferation Studies）研究員萊爾（SamLair）接受美國媒體訪問時說：「我認為最值得重視的地點是沙魯德。那裡的損毀很快就完成修復。」

萊爾強調，沙魯德還有一條正在建設中的飛彈新生產線，現在可能已經投入營運，因此，現在沙魯德固體燃料飛彈發動機的產量可能比去年6月以色列攻擊前更高。

報導還說，根據美國「科學與國際安全研究所」（Institute for Science and International Security，ISIS）最新衛星影像分析，伊朗正迅速加強多個核設施，並使用混凝土和大量土壤掩埋關鍵地點。

研究所所長歐布萊特（David Albright）在社群平台「X」發文警告說，伊朗這些核設施可能很快就會變成一個完全無法辨認的掩體，且能夠有效抵禦空襲。

此外，伊朗也重塑國家治理結構，由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的親信拉里賈尼（Ali Larijani）來領導國家最高安全委員會，並成立專責戰時的「國防委員會」（Defense Council），任命前伊斯蘭革命衛隊指揮官夏卡尼（Ali Shamkhani）為國防委員會秘書。

德國國際與安全事務研究所（German Institute forInternational and Security Affairs）訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示，夏卡尼的上任一事可表明，伊朗正在為美國可能發動的攻擊行動做準備，且目標甚至可能是最高領導人本人。

針對伊朗近期進行的軍事演習，也可看出伊朗有意向美國展示其破壞能力。

根據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在進行海上演習期間，史無前例地封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）部分海域數小時。荷莫茲海峽位於波斯灣和阿曼灣之間，每天全球1/5的石油日產量都必須經由此關鍵咽喉要道運送至全球。

伊朗官員先前曾威脅，如果西方與伊朗製造緊張關係，伊朗將關閉荷莫茲海峽，如此一來，將可能引發全球能源市場動盪。

埃及獨立報還引述伊朗國家媒體，伊朗與俄羅斯在阿曼灣和北印度洋間舉行聯合海軍演習，共同演練模擬「奪回一艘被劫持船隻」的行動。

美國約翰霍普金斯大學教授納薩爾（Vali Nasr）分析，在美國加強軍事派遣，以及伊朗進行戰時準備的背景下，伊朗官員正向美國發出訊號，試圖讓美國看到戰爭的代價高昂。

納薩爾說：「現在已和去年6月的攻擊情況不一樣，伊朗也不會像委內瑞拉那樣。美國必須承擔一定的代價，而且是在真正打擊伊朗之前，就必須計算這些代價。」

伊朗 美國 飛彈

延伸閱讀

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

川普施壓伊朗 恐有反效果…使中東陷入新動盪

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

伊朗宣布美軍基地為「合法目標」

相關新聞

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

俄烏戰爭2月24日正式屆滿4年的前夕，俄羅斯駐南韓使館外牆掛出一面長達15公尺的巨大布條，寫著「勝利將屬於我們」，引發首...

尼泊爾巴士駛往加德滿都途中墜谷 至少19死25傷

尼泊爾一輛載滿乘客的巴士，今天凌晨駛往首都加德滿都途中墜落山谷，造成至少19人死亡，其中包括1名英國籍人士，另有25人受...

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）日前受訪時暗示，根據聖經經文，以色列對一大片中東土地擁有權利，這番言...

俄烏戰明滿4週年…俄使館掛「戰爭勝利」巨型布條 南韓嚴正抗議

俄羅斯駐首爾大使館懸掛寫有「勝利將屬於我們」的巨型布條，似乎與俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿4週年有關，南韓政府對此已向俄方提...

男嬰手指尺寸影響大腦發育！研究指出：這類比例會有較大頭圍

男嬰手指尺寸會影響大腦發育！英國腦科學研究指出，男嬰食指與無名指若擁有較高的手指比例，其通常擁有較大的頭圍，但這種關聯在女嬰身上並不顯著。這項發現為人類如何演化出龐大複雜的大腦提供新視角，然而，手指比例僅是影響智力與成長的潛在因素之一。

晴空塔受困近6小時尿急怎麼辦？日本電梯的角落小椅是救星

日本東京晴空塔昨（22日）發生電梯急墜故障，致20人被困住，今凌晨2時許才脫困。外界好奇在5個多小時裡，有人尿急該怎麼辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。