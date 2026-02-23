尼泊爾巴士駛往加德滿都途中墜谷 至少19死25傷

尼泊爾一輛載滿乘客的巴士，今天凌晨駛往首都加德滿都途中墜落山谷，造成至少19人死亡，其中包括1名英國籍人士，另有25人受傷。

根據美聯社報導，警方表示，這輛擁擠的巴士當時正從度假勝地波卡拉（Pokhara）開往加德滿都（Kathmandu），在行經普里特維公路（Prithvihighway）時突然衝出路面，沿著山坡翻滾，最後墜落在距離加德滿都以西約80公里的貝尼加特（Benighat）附近的翠蘇里河（Trishuli river）河岸。

根據達定區（Dhading）警局的聲明，死者中包含一名24歲的英國籍人士，目前僅有9具遺體的身分已經確認。

傷者中包含一名中國籍人士，目前正在加德滿都的國家創傷中心（National Trauma Center）接受治療。根據中國官媒新華社引述中國駐尼泊爾大使館的消息，先前曾報導另有一名中國籍人士失蹤。

尼泊爾政府官員諾帕尼（Mohan Prasad Neupane）表示，救援人員在事故發生後迅速趕抵現場，從車輛殘骸中救出傷者送往醫院救治。

警方目前正在調查事故原因。在尼泊爾，巴士意外屢見不鮮，主要多因道路與車輛維護不良。尼泊爾位於喜馬拉雅山區，境內大部分地區地形崎嶇，僅靠狹窄的公路與外界聯繫。