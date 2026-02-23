歐江安籲紐、台合力捍衛民主 共同抵抗中共干預

快訊

中央社／ 雪梨23日專電

駐紐西蘭代表歐江安21日於奧克蘭（Auckland）發表演說；她提到台灣民主成就威脅到中共政權的合法性；她呼籲民主國家和台灣一起捍衛民主價值，共同抵抗中國的政治干預。

歐江安前天於「維護民主與自由及因應外國干預國際研討會」發表演說；據駐紐西蘭代表處向中央社提供演講稿提到，歐江安批評中共針對台灣和其他國家，持續展開無孔不入的政治干預和強勢的軍事行動。

歐江安指「中共具有單方面改變現狀的野心，並且試圖建立重塑國際規則和全球秩序的『新常態』，以便達到有利中共自身政權的目標」。

歐江安舉例說：「去年12月底，中國在台灣海峽舉行代號『正義使命2025』軍事演習，一共出動187架戰鬥機、38艘海軍艦艇，發射27枚飛彈；其中有飛彈落點距離台灣領海僅4.7英哩（約7.5公里）。」

歐江安提到去年聖誕節到今年1月，中國動員數千艘漁船組成長達200英里（約320公里）的巨型海上屏障；她指中共的舉動「形同是在東海進行海上封鎖演習；其目的是集結民用船隻，以便阻止日本、美國及其民主盟友在衝突爆發時提供任何可能的援助」。

歐江安提醒，除了針對台灣，中國的軍事活動已延伸至紐西蘭；她說：「去年2月，中國人民解放軍派遣三艘強大的軍艦，包括一艘驅逐艦、一艘護衛艦和一艘油輪，在塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈軍事演習。」

歐江安還提到中共對紐西蘭的政治滲透；她說：「從國會議員、市議員、教授、學者、記者、專家、非政府組織代表，以及平民百姓，任何人要是批評中共，或者只是持有與中共立場不同觀點，都會遭受恐嚇、勒索、監視、誹謗、騷擾，甚至人身攻擊。」

中國近年宣稱擁有域外管轄權，並且試圖透過國際刑警組織以及中國與各國簽署的引渡條約進行跨國鎮壓；對此，歐江安指中共「嚴重侵犯基本人權，直接威脅到世界各國的公民自由，也嚴重侵犯了他國政府的主權。」

歐江安指出，台灣作為一個成功的民主政體，對專制政治的合法性已構成威脅；對於「一個壓制異見、限制基本言論自由、集會自由和宗教自由的獨裁政權」而言，台灣就是一個抵抗的象徵。她說：「台灣活生生地證明了，如果小島國都能實現民主，中國也同樣可以。」

歐江安呼籲民主國家要堅持理念，抵抗來自中國的干預，捍衛民主價值。

