美伊緊張局勢加劇 伊朗學生連兩日示威

在伊朗因核計畫問題恐與美國爆發新衝突的緊張情勢日益加劇之際，伊朗學生今天再度舉行支持及反對政府的集會，悼念近期抗議活動中罹難的人士。

法新社報導，伊朗這一波新的動盪發生在上個月的反政府示威之後，當時有數千人罹難，這起事件也成為伊朗自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的國內動亂。

另外，華府與德黑蘭也在此時因伊朗核計畫重返談判桌，不過，美國總統川普同時在中東大幅增兵，意在施壓伊朗達成協議。

在昨天校園悼念抗議活動中的罹難者後，伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）今天發布多段新集會影片，顯示數十人在德黑蘭多所大學揮舞伊朗國旗並手持紀念照片。

其中一段畫面為夏立夫理工大學（Sharif Universityof Technology）群眾情緒激昂，高喊「打倒夏哈（shah）」（意指1979年伊斯蘭革命中被推翻的王室政權），與另一群對立學生對峙，雙方中間有穿制服的人員隔開。

法斯通訊社說，德黑蘭至少3所大學出現「緊張情勢」，部分學生高喊「反體制」口號。

伊朗境外、遭德黑蘭列為「恐怖組織」的波斯語電視台伊朗國際（Iran International），在社群媒體分享夏立夫理工大學學生揮舞革命前國旗的影片，以及其他多所高等學府集會畫面。

伊朗當局表示，動亂已造成超過3000人死亡，並稱這場暴力是「恐怖分子行動」所致，但美國人權新聞媒體則記錄鎮壓下已有超過7000人死亡，其中絕大多數為抗議者。