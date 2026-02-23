俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

俄烏戰爭2月24日正式屆滿4年的前夕，俄羅斯駐南韓使館外牆掛出一面長達15公尺的巨大布條，寫著「勝利將屬於我們」，引發首爾關切並要求撤下，但這面布條截至當地時間23日仍高懸首爾市中心。

路透報導，南韓外交部22日表示，已要求俄方撤下該布條並向使館轉達關切，但未說明是否收到回覆；截至23日，布條仍未撤下。

這面布條長約15公尺，以俄羅斯國旗為配色並以俄文書寫，懸掛於位於首爾市中心的俄羅斯使館外牆。

南韓外交部重申，其立場是俄羅斯入侵烏克蘭屬非法行為，同時呼籲俄羅斯與北韓停止軍事合作，稱其對南韓安全構成嚴重威脅，且違反《聯合國憲章》及聯合國安理會決議。

紐約時報報導，俄羅斯與烏克蘭甫於本月17日至18日在美國斡旋下結束日內瓦會談，會後並未取得具體進展。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，下一輪會談預計3月初前舉行。澤倫斯基21日在一場演說中表示，他相信美方談判代表已經意識到，俄羅斯才是「至今仍未能真正取得有意義成果的原因」。

數小時後，俄方恢復對基輔、烏克蘭中部與西南部基礎設施的攻擊。烏克蘭空軍表示，俄軍發射50枚飛彈與297架無人機，其中33枚飛彈與274架無人機被擊落。基輔州軍事行政當局表示，基輔有一名49歲男子死亡、15人受傷，其中包括4名兒童。