快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄烏戰爭2月24日正式屆滿4年前夕，俄羅斯駐南韓使館外牆掛出一面長達15公尺的巨大布條，寫著「勝利將屬於我們」。法新社
俄烏戰爭2月24日正式屆滿4年前夕，俄羅斯駐南韓使館外牆掛出一面長達15公尺的巨大布條，寫著「勝利將屬於我們」。法新社

俄烏戰爭2月24日正式屆滿4年的前夕，俄羅斯南韓使館外牆掛出一面長達15公尺的巨大布條，寫著「勝利將屬於我們」，引發首爾關切並要求撤下，但這面布條截至當地時間23日仍高懸首爾市中心。

路透報導，南韓外交部22日表示，已要求俄方撤下該布條並向使館轉達關切，但未說明是否收到回覆；截至23日，布條仍未撤下。

這面布條長約15公尺，以俄羅斯國旗為配色並以俄文書寫，懸掛於位於首爾市中心的俄羅斯使館外牆。

南韓外交部重申，其立場是俄羅斯入侵烏克蘭屬非法行為，同時呼籲俄羅斯與北韓停止軍事合作，稱其對南韓安全構成嚴重威脅，且違反《聯合國憲章》及聯合國安理會決議。

紐約時報報導，俄羅斯與烏克蘭甫於本月17日至18日在美國斡旋下結束日內瓦會談，會後並未取得具體進展。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，下一輪會談預計3月初前舉行。澤倫斯基21日在一場演說中表示，他相信美方談判代表已經意識到，俄羅斯才是「至今仍未能真正取得有意義成果的原因」。

數小時後，俄方恢復對基輔、烏克蘭中部與西南部基礎設施的攻擊。烏克蘭空軍表示，俄軍發射50枚飛彈與297架無人機，其中33枚飛彈與274架無人機被擊落。基輔州軍事行政當局表示，基輔有一名49歲男子死亡、15人受傷，其中包括4名兒童。

俄羅斯 烏克蘭 南韓

延伸閱讀

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內 將提供能源與軍事新援助

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

堅持戴戰亡同袍肖像頭盔 烏選手遭冬奧禁賽 澤倫斯基批不道德

相關新聞

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

俄烏戰爭2月24日正式屆滿4年的前夕，俄羅斯駐南韓使館外牆掛出一面長達15公尺的巨大布條，寫著「勝利將屬於我們」，引發首...

俄烏戰明滿4週年…俄使館掛「戰爭勝利」巨型布條 南韓嚴正抗議

俄羅斯駐首爾大使館懸掛寫有「勝利將屬於我們」的巨型布條，似乎與俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿4週年有關，南韓政府對此已向俄方提...

男嬰手指尺寸影響大腦發育！研究指出：這類比例會有較大頭圍

男嬰手指尺寸會影響大腦發育！英國腦科學研究指出，男嬰食指與無名指若擁有較高的手指比例，其通常擁有較大的頭圍，但這種關聯在女嬰身上並不顯著。這項發現為人類如何演化出龐大複雜的大腦提供新視角，然而，手指比例僅是影響智力與成長的潛在因素之一。

晴空塔受困近6小時尿急怎麼辦？日本電梯的角落小椅是救星

日本東京晴空塔昨（22日）發生電梯急墜故障，致20人被困住，今凌晨2時許才脫困。外界好奇在5個多小時裡，有人尿急該怎麼辦...

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

美國與伊朗26日將在日內瓦舉行第三輪核談判前，紐約時報22日引述知情人士透露，美國總統川普打算，若外交談判或定點打擊未能...

澤倫斯基：普亭發動世界大戰 不為停火犧牲領土

烏克蘭總統澤倫斯基最近受訪釋出堅定訊息，他表示俄羅斯總統普亭已啟動第三次世界大戰，烏克蘭不會為停火犧牲領土，唯有以強大的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。