俄烏戰明滿4週年…俄使館掛「戰爭勝利」巨型布條 南韓嚴正抗議

俄羅斯駐首爾大使館懸掛寫有「勝利將屬於我們」的巨型布條，似乎與俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿4週年有關，南韓政府對此已向俄方提出抗議。

法新社報導，南韓反對俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，以及其從北韓招募士兵的行為，而南韓與北韓在技術上仍處於戰爭狀態。

法新社記者觀察到，以俄文書寫的紅白藍布條自週末出現後，直到今天早上仍懸掛在大使館外牆。俄烏戰爭明天將滿4週年。

南韓外交部昨天發聲明表示：「南韓政府一貫堅持，俄羅斯入侵烏克蘭屬於非法行為。」

「在此情況下，針對近期俄羅斯駐首爾大使館外牆懸掛布條，以及俄羅斯駐韓大使的公開言論，我方已向俄方表達相關立場。」

俄羅斯與烏克蘭駐首爾大使館均未立即對置評請求作出回應。

在此之前，本月有報導指出，俄國駐韓大使齊諾威耶夫（Georgy Zinoviev）讚揚為俄羅斯作戰的北韓士兵。

據「朝鮮日報」報導，齊諾威耶夫在面對南韓記者時表示：「俄羅斯非常清楚北韓部隊在從烏克蘭手中解放庫斯克州（Kursk）南部地區，做出多大的貢獻。」