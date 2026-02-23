男嬰手指尺寸影響大腦發育！研究指出：這類比例會有較大頭圍

男嬰手指尺寸會影響大腦發育！英國腦科學研究指出，男嬰食指與無名指若擁有較高的手指比例，其通常擁有較大的頭圍，但這種關聯在女嬰身上並不顯著。這項發現為人類如何演化出龐大複雜的大腦提供新視角，然而，手指比例僅是影響智力與成長的潛在因素之一。

手指比例與大腦發育

《Earth》報導，史雲斯大學研究團隊探討新生兒手指長度比例與早期大腦發育之間的潛在聯繫，並發現男嬰若擁有較高的右手手指比例，其通常會伴隨著較大的頭圍，並反映了生命初期的大腦體積。

然而，女嬰判斷頭圍大小的最強指標是出生體重與身長，手指比例則沒有影響。

研究指出，這種生理特徵與胎兒在子宮內接觸到的雌激素水平有關，因為荷爾蒙會同時影響骨骼生長與神經細胞的發展。對此，科學家透過觀測食指與無名指的長度比例（2D:4D），發現當產前雌激素相對於睪固酮較高時，食指通常會比無名指更長。

史雲斯大學A-STEM教授曼寧解釋，這項發現與人類演化有關，因為大腦尺寸的增加與骨骼女性化同時出現，這被稱為「雌激素化猿類假說」。

雌激素化猿類假說

《今日科學》指出，即使雌激素驅動大腦的演化可能有助於提升智力，但也可能產生包括增加心血管疾病與思覺失調症的副作用。對此，儘管這項發現支持關於人類演化的「雌激素化猿類假說」，但專家強調手指比例並非預測智力的工具。

如今，這項發現顯示人類的大腦擴張與骨骼女性化特徵是同步發展，尤其手指長度的比例成為了觀察早期人類發育環境的重要線索，有助觀察產前荷爾蒙如何形塑生理與演化的歷程。

【更多精采內容，詳見 】