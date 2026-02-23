晴空塔受困近6小時尿急怎麼辦？日本電梯的角落小椅是救星

日本東京晴空塔昨（22日）發生電梯急墜故障，致20人被困住，今凌晨2時許才脫困。外界好奇在5個多小時裡，有人尿急該怎麼辦。事實上在日本311大地震以後，多個縣市危機管理單位建議大廈管理者於電梯內放置防災櫃，基本有瓶裝水及簡易馬桶，晴空塔的電梯也有相關設備。

311大地震的時候，全日本發生數百件電梯困人案件，東京就有2.2萬人被卡在電梯裡，需要救助。如今日本有首都直下地震的威脅，受困者可能要長時間待在密閉空間內，地方的防災應對守則，也納入大樓電梯的防災櫃，建議收納簡易馬桶、保存水、保存食、手電筒、收音機等。