川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國海軍6日公布照片，「林肯號」航艦打擊群駛向阿拉伯海。法新社
美國伊朗26日將在日內瓦舉行第三輪核談判前，紐約時報22日引述知情人士透露，美國總統川普打算，若外交談判或定點打擊未能讓伊朗放棄核計畫，美國可能會在未來幾個月發動更大規模的打擊，迫使德黑蘭政權倒台。

對此，美國及西方安全官員示警，若川普下令大規模軍事行動，伊朗恐指示代理勢力報復美國在歐洲和中東的據點。一名美國高層官員透露，政府分析人員追蹤到「大量」攻擊活動與籌備跡象，但目前仍不清楚究竟什麼因素會引爆。

根據幕僚，川普尚未做出最終決定，而他最近傾向在接下來幾天內先發動初步打擊，可能目標包括伊朗革命衛隊總部、伊朗核設施及彈道飛彈計畫據點，目的是表明美國決心，要德黑蘭展現放棄製造核武能力的意願。

川普並告訴幕僚，若德黑蘭堅持不放棄核計畫，他不排除今年稍後發動襲擊，扳倒伊朗最高領袖哈米尼政權。

紐時報導指出，但是川普政府內部質疑單憑空襲是否能達成美國目標。與此同時，美伊雙方正考慮一項可能避免軍事行動的新提案：允許伊朗進行有限的濃縮鈾作業，僅限於醫學治療與研究用途。

另一方面，西方安全官員正密切關注伊朗代理勢力動向，目前尚未監測到具體醞釀中的攻擊計畫，但「耳語」（chatter）顯著增加，表明一定程度的攻擊規畫與調度。耳語是間諜圈術語，指透過電子攔截掌握到的恐怖分子通訊動態。

情報與反恐官員擔心，德黑蘭可能拉攏葉門青年運動，再度在紅海對西方商船發動攻擊。歐洲方面也憂心，真主黨的潛伏小組，甚至恐怖組織凱達組織或其附屬團體，可能受命攻擊美國的軍事基地或大使館。

紐約智庫「蘇凡中心」執行主任克拉克（Colin P. Clarke）表示：「伊朗可透過代理人發動恐怖攻擊，讓美國任何軍事行動付出更高代價。」

美國正向中東派遣大量軍機，這是自2003年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊，持續施壓德黑蘭。

