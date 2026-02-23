澤倫斯基：普亭發動世界大戰 不為停火犧牲領土

烏克蘭總統澤倫斯基最近受訪釋出堅定訊息，他表示俄羅斯總統普亭已啟動第三次世界大戰，烏克蘭不會為停火犧牲領土，唯有以強大的軍事與經濟力量回應才是阻止普亭之道。

英國廣播公司（BBC）近日專訪澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。在這篇由國際事務編輯波溫（Jeremy Bowen）執筆的訪問中，澤倫斯基持續釋出烏克蘭堅定不屈的訊息。他表示烏克蘭非但沒有輸，反而將以勝利結束這場戰爭。

澤倫斯基表示，普亭（Vladimir Putin）已發動第三次世界大戰，唯一的答案就是以強大的軍事與經濟力量迫使他退讓。他堅決反對為達成普亭所要求的停火協議而自烏克蘭堅守的戰略要地撤軍。

俄羅斯要求烏克蘭交出仍由其控制的頓內茨克（Donetsk）東部20%地區。澤倫斯基指出，「我不是只把這當成土地問題，而是視為一種放棄。這是弱化我們的立場，拋棄住在當地數十萬人民。」他表示，這樣的「撤離」將會撕裂烏克蘭社會。

對於戰爭，澤倫斯基相信烏克蘭終將勝利，但這在目前是不可能的，同時也需要盟友足夠的武器。

澤倫斯基表示，「我們會勝利。這是非常清楚的，只是時間問題。但現在就要定勝負，代表著將失去大量人民，數百萬人民，因為（俄羅斯）軍隊龐大，我們清楚如此的代價。你將沒有足夠的人民，你會失去他們。沒有人民的土地會是什麼樣？老實說，什麼都不是。」

「而且，我們也沒有足夠武器。這不僅取決於我們，也取決於夥伴。因此目前這是不可能的。但毫無疑問，回到1991年的公正邊界不僅是勝利，更是正義。」

美國總統川普重返白宮後釋出強烈訊息表示，拜登（Joe Biden）總統任內烏克蘭所仰賴的支持，已經結束。

川普幾乎已停止運送軍援至烏克蘭，但美國仍提供關鍵情報，歐洲國家則是斥資數十億美元向美國購買武器，再轉交烏克蘭。

澤倫斯基指出，「這個問題不僅是川普總統，我們談的是美國。我們都是有任期的總統，我們希望獲得像是30年的安全保證。」

「這些要送到國會表決是有其原因。這不只是總統，還需要國會。因為總統會更替，但機構所定之事會延續。」

澤倫斯基表示，這些安全保證必須先到位，他才會考慮美國另一項要求，也就是在今年夏天前舉行大選。俄羅斯認為澤倫斯基目前並非合法總統。

澤倫斯基說，他尚未決定是否再次參選：「我可能會參選，也可能不會。」

烏克蘭大選原應於2024年舉行，但因俄羅斯全面入侵以致戒嚴而無法舉行。

澤倫斯基表示，若有時間修法，技術上是可以舉行大選，但他須先取得對烏克蘭的安全保證。

澤倫斯基接著提出諸多選務問題，包括數百萬烏克蘭人流亡海外已成難民，以及大量國土仍遭俄羅斯占領。執筆的波溫認為澤倫斯基實際上是反對進行大選。

澤倫斯基指出，「如果（大選）是結束戰爭的條件，那就進行吧。『老實說，你們一直在提選舉這件事』。我告訴夥伴，『你們得決定一件事：你們是想把我趕下台，還是想舉行選舉？如果你們真想選舉，（即使現在仍不準備對我就此坦白），那就誠實地舉行。首先，要以烏克蘭人民認可的方式進行。而你們自己也必須承認，這是合法選舉。』」

澤倫斯基因不斷要求更多、更先進裝備而讓盟友不耐。他一年前在白宮遭批評為不夠感恩。他最新訴求是要求在烏克蘭境內生產美國武器，包括愛國者（Patriot）防空飛彈。

至於是否應為可能更漫長的戰爭作準備，澤倫斯基回答說，「你是在和許多領導人下棋，而不是只與俄羅斯。正確的路不只一條。你必須選擇許多平行步驟與方向。我認為其中一條路將走向成功。對我們而言，成功就是阻止普亭。」