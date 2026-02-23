美俄核武管控條約期滿 普亭：發展核武絕對優先
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，在俄美最後一項管控核武條約效期終止後，現在俄國發展核武已成為「絕對優先要務」。
法新社報導，普亭在一段影音訊息中說：「發展核武的三位一體，依然是絕對優先要務，這三個面向即保障俄羅斯安全、確保有效戰略嚇阻，以及全球勢力平衡。」
在俄羅斯「祖國保衛者日」，普亭發表上述談話。這是俄國展現軍儀、克里姆林宮推動愛國主義活動的重大節日。
普亭矢言將「繼續加強陸軍與海軍」，並善用俄烏之間近4年衝突所累積的軍事經驗。
他表示，所有軍種都將強化，包括「作戰準備、機動能力，以及在各種條件下、甚至於最艱難環境中的戰力表現」。
再過兩天，俄羅斯對烏克蘭發動全面攻擊就滿4週年。這場戰爭摧毀了許多城鎮，迫使數百萬人流離失所，雙方皆遭受重大傷亡。
莫斯科與華府作為全球兩大核武強權，自「新戰略武器裁減條約」（New START）在本月稍早效期終止後，雙方已不再受到任何軍備裁減協議的約束。
不過，俄羅斯表示，將持續以「負責任」態度發展戰略核武，並尊重相關武器數量的限制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。