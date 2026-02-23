不滿特赦法排除多人 委內瑞拉逾200政治犯絕食抗議
200多名委內瑞拉政治犯今天發起絕食抗議，要求依據一項新的特赦法獲釋，但該法卻將其中許多人排除在外。
法新社報導，委內瑞拉國會19日通過新的特赦法案，這是自美國1月3日推翻並逮捕前總統尼馬杜洛（Nicolas Maduro）後，在美方促動下展開的一系列改革措施一部分。
這場絕食抗議始於20日晚間，於卡拉卡斯（Caracas）郊區的洛德歐1號（Rodeo I）監獄展開。獄中囚犯抱怨自己無法從新法中獲益，因為該法案排除涉及軍事案件的人，而這類案件正是該監獄最普遍的情況。
囚犯蓋洛（Nahuel Agustin Gallo）的岳母賈西亞（Yalitza Garcia）表示：「共約214人參與絕食，其中包括委內瑞拉公民和外籍人士。」
蓋洛是一名阿根廷警官，他被控犯下恐怖主義罪，這也是被特赦法排除的類別之一。
2024年被捕警察的女兒伊巴雷托（Shakira Ibarreto）說：「他們在週五決定發起絕食抗議，因為特赦法的適用範圍將許多人排除在外。」
紅十字國際委員會（ICRC）一支團隊今天造訪了洛德歐1號監獄。
紅十字國際委員會負責委內瑞拉醫療協調的賈提（Filippo Gatti）對囚犯家屬表示：「這是第一次允許我們接近那座監獄。這是第一步，我認為我們正朝著正確的方向前進。」
