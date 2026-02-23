川普權衡對伊動武！外交若破局恐擴大軍事打擊「目標是推翻領導階層」

紐約時報引述知情人士的話指出，美國總統川普已告知幕僚，若外交途徑或任何初步的美國精準打擊行動未能使伊朗同意放棄核計畫，他將在未來幾個月考慮發動規模更大的攻勢，目的是推翻該國領導階層。

美國與伊朗的談判代表預計於26日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行會談，這場會談似是為避免軍事衝突所做的最後努力。不過，川普（Donald Trump）已在思考若談判破裂時美國的各種行動選項。

紐時報導，據顧問透露，儘管最終決定尚未定案，但川普近來傾向在未來幾天內發動初步打擊，藉此向伊朗領導階層釋放明確訊號：他們必須展現放棄核武研發能力的意願。

報導指出，目前考慮的攻擊目標範圍甚廣，從伊朗伊斯蘭革命衛隊總部到該國核子設施以及彈道飛彈計畫等。

若上述行動仍未能說服伊朗，川普已告訴幕僚團，他不排除在今年稍晚發動軍事打擊，著眼於促成推翻最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

不過，光靠空襲是否能達成這個目標，就連美國政府內部都有人質疑。另一方面，兩方幕後都在考慮一項由國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）提出的新方案：允許伊朗進行非常有限的核能濃縮，僅供醫療研究和治療用途。

主因在於川普特使魏特科夫（Steve Witkoff）曾在福斯新聞表示，川普的明確指示是，任何協議唯一可接受的結果必須是「零濃縮」；然而，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在受訪時重申，伊朗絕不放棄生產核燃料的權利。

在雙方立場僵持下，如果採納葛羅西的方案，伊朗可聲稱仍維持鈾濃縮活動，川普則可主張伊朗已關閉所有用於製造武器的設施，這或許能為避免衝突創造一個可下的台階。

與此同時，路透社引述伊朗高層官員報導，德黑蘭已傳出願意在談判中就核計畫做出讓步，以換取解除制裁及承認其鈾濃縮權，目的正是為了避開美軍的武力威脅。

目前尚不清楚任何一方是否會同意這項提案。但此時美國兩艘航空母艦打擊群和數十架戰鬥機、轟炸機及加油機，現已集結在能直接打擊伊朗的距離範圍內。

川普18日在白宮戰情室討論對伊朗動武的相關計畫，與會者包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、中央情報局局長雷克里夫（JohnRatcliffe）及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。

紐時是與多名知道這場會議內容的美國官員對話後，做出這篇報導，其中包括對最佳行動步驟抱持不同意見的官員。由於內容具軍事行動與情報評估的敏感性，沒有官員同意具名。

對於川普的決策，白宮不予置評。