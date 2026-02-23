訪中前細膩準備台海議題 梅爾茨諮詢台灣女婿施益堅

德國總理梅爾茨上任後首度訪中前夕，總理府近日召開機密晚餐會，邀集多名中國問題專家閉門討論，其中包括「台灣女婿」德國漢學家、作家施益堅。德媒披露，梅爾茨在數月前即開始閱讀施益堅關於台海衝突的新作，細膩準備引發關注。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）明天訪問中國，訪中前夕官方密集研擬對中策略，根據明鏡週刊（Der Spiegel）報導，總理府日前舉行的一場小型晚宴中，聚集數名德國重要中國觀察人士與產業代表，討論德國對中經貿布局及如何與中國國家主席習近平互動。

梅爾茨在會中頻頻提問並做筆記，展現高度準備與傾聽姿態，此次訪中行前準備的縝密程度前所未見，漢學家施益堅（Stephan Thome）也入列受邀諮詢的重要學界代表。

一名與會人士告訴德國政經媒體Table，梅爾茨希望了解如何與習近平建立有效溝通，「對他而言，重要的是知道如何讓中國願意傾聽。」

他並提到，梅爾茨在數月前即開始閱讀施益堅關於台海衝突的新作，「狹窄的水域，暗潮洶湧─關於台灣海峽的衝突」（暫譯自原文 Schmales Gewässer,gefährliche Strömung）。

施益堅為德國知名漢學家，過去曾於中國、日本、台灣等地學術機構工作，因成為「台灣女婿」，2015年起長年定居台北，出版多部觀察台灣歷史與社會的著作，如「梅雨」、「台灣使用指南」。

「狹窄的水域，暗潮洶湧─關於台灣海峽的衝突」從歷史、地緣政治與身分認同，以及當下台灣如何因應威脅等面向分析兩岸關係，被視為德語世界理解台海議題的重要著作。

此書由德國重量級出版社蘇坎普（SuhrkampVerlag）出版，社長蘭德葛瑞伯（JonathanLandgrebe）在2024年底於柏林舉辦的新書發表會上指出，在國際議題快速變動、公共關注隨時局起伏的當下，施益堅長年專注於「邊界」與「界線」問題的書寫，顯得格外難得。

蘭德葛瑞伯表示，施益堅長期定居台北，讓他得以從近距離觀察台海這一全球關鍵議題，為德語讀者提供少見的在地視角。

他認為施益堅是具高度分析能力的非虛構寫作者，其書寫並非隨著時事浪潮移動，而是持續多年從歷史、文化與政治脈絡出發，宏觀且深入觀察台海議題。

施益堅在書中寫道，在高度緊張的兩岸局勢中，「節制與審慎」應為處理衝突的關鍵原則，中國將台灣視為尚未癒合的「歷史傷口」，而台灣則認為唯有維持實質自主，才能保有民主與主體性。

書中也說明，台海問題不僅是兩岸之間的主權爭議，更牽動美中戰略競爭與全球供應鏈安全，使其成為當前國際政治的核心熱點。

將台海議題納入訪中重要準備的德國，政府內部對中政策仍存不少分歧。綜合德媒分析，以外長瓦德福（Johann Wadephul）為首，數度抨擊中國支持俄羅斯與侵犯台灣海峽的外交部，傾向對中採取強硬立場；代表產業利益的經濟部，則憂心訪中若採對抗姿態，將影響德企在中國市場布局。

在此背景下，梅爾茨就任德國總理後第一次中國行備受關注，而深耕台灣與中國研究的專家，也正成為柏林理解台海情勢與研擬對中方針不可或缺的重要窗口。