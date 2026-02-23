川普4月訪中拚「史上前所未有大場面」 美中關係走向取決關稅與台灣

紐約時報報導，一名白宮官員上周五證實，美國總統川普預定3月31日訪問中國，展開為期三天的行程，並於4月與習近平舉行峰會，預料場面盛大。雖然中方尚未確認日期，但川普似對此行滿懷期待。

川普上周表示：「我和習近平主席關係很好。我4月將前往中國。那會是一場轟動的行程。」

他說，最新的川習會將是「中國歷史上前所未有的大場面」。川普還提到2017年他上次訪問北京時看到的儀隊，說「沒看過這麼多身高一樣的士兵」。

曾在拜登任內擔任國安會中國事務主任、現任哥倫比亞大學資深研究學者的葛維茲（Julian Gewirtz）表示，中方若高規格接待川普，將向世界、特別是亞洲鄰國傳遞明確訊號。習近平在向全球展示，他已成功地在一年的對抗中應對川普發起的貿易戰，「讓外界看到，即使是世界上最強大的國家，也認為對抗中國的風險大於利益。」

白宮尚未公布川普與習近平會談的確切時間與地點。

美中之間存在多項可能干擾甚至破壞峰會的爭議。川習會前夕，美國最高法院裁定川普對多國（包括中國）徵收的部分關稅違法，這可能削弱他的談判籌碼。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說：「這將讓中國在即將到來的貿易談判中處於更有利位置，還能在其他議題上對美施壓。」

根據川普先前說法，他此行將聚焦商業與投資協議。川普政府也要求習近平停止限制稀土出口，不再將其作為對其他國家施壓的工具。北京去年已透過限制稀土出口，迫使美方降低部分關稅並收斂出口管制。

對習近平而言，此次峰會的主要期望或許並非某個具體成果，而是爭取一段與美國關係相對穩定的時期。

曾在歐巴馬任內擔任國安會中國事務主任、現為喬治城大學教授的麥艾文（Evan S. Medeiros）表示：「我認為習近平希望兩國關係能有一段平穩期。」

吳心伯指出，習近平也可能尋求川普作出讓步，放鬆對中國採購科技產品以及中國對美投資的限制。

習近平的最大目標可能是說服川普削弱美國在言辭、外交與軍事上對台灣的支持。甚至公開表態反對台灣尋求獨立。

復旦大學台灣研究中心主任信強指出，若川普批准新的對台軍售（美方去年12月已批准110億美元軍售案），可能讓美中關係再度下滑，甚至影響峰會進行。

信強說：「川普決策的隨意與不確定性，讓事情變得難以預測。但我始終認為，他不會在重大戰略領域讓步。」