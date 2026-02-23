快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普4月訪中拚「史上前所未有大場面」 美中關係走向取決關稅與台灣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川習會即將登場，關稅與台灣成最大變數。路透
川習會即將登場，關稅與台灣成最大變數。路透

紐約時報報導，一名白宮官員上周五證實，美國總統川普預定3月31日訪問中國，展開為期三天的行程，並於4月與習近平舉行峰會，預料場面盛大。雖然中方尚未確認日期，但川普似對此行滿懷期待。

川普上周表示：「我和習近平主席關係很好。我4月將前往中國。那會是一場轟動的行程。」

他說，最新的川習會將是「中國歷史上前所未有的大場面」。川普還提到2017年他上次訪問北京時看到的儀隊，說「沒看過這麼多身高一樣的士兵」。

曾在拜登任內擔任國安會中國事務主任、現任哥倫比亞大學資深研究學者的葛維茲（Julian Gewirtz）表示，中方若高規格接待川普，將向世界、特別是亞洲鄰國傳遞明確訊號。習近平在向全球展示，他已成功地在一年的對抗中應對川普發起的貿易戰，「讓外界看到，即使是世界上最強大的國家，也認為對抗中國的風險大於利益。」

白宮尚未公布川普與習近平會談的確切時間與地點。

美中之間存在多項可能干擾甚至破壞峰會的爭議。川習會前夕，美國最高法院裁定川普對多國（包括中國）徵收的部分關稅違法，這可能削弱他的談判籌碼。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說：「這將讓中國在即將到來的貿易談判中處於更有利位置，還能在其他議題上對美施壓。」

根據川普先前說法，他此行將聚焦商業與投資協議。川普政府也要求習近平停止限制稀土出口，不再將其作為對其他國家施壓的工具。北京去年已透過限制稀土出口，迫使美方降低部分關稅並收斂出口管制。

對習近平而言，此次峰會的主要期望或許並非某個具體成果，而是爭取一段與美國關係相對穩定的時期。

曾在歐巴馬任內擔任國安會中國事務主任、現為喬治城大學教授的麥艾文（Evan S. Medeiros）表示：「我認為習近平希望兩國關係能有一段平穩期。」

吳心伯指出，習近平也可能尋求川普作出讓步，放鬆對中國採購科技產品以及中國對美投資的限制。

習近平的最大目標可能是說服川普削弱美國在言辭、外交與軍事上對台灣的支持。甚至公開表態反對台灣尋求獨立。

復旦大學台灣研究中心主任信強指出，若川普批准新的對台軍售（美方去年12月已批准110億美元軍售案），可能讓美中關係再度下滑，甚至影響峰會進行。

信強說：「川普決策的隨意與不確定性，讓事情變得難以預測。但我始終認為，他不會在重大戰略領域讓步。」

川普 習近平 美中關係

延伸閱讀

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

川普關稅被判違法…南華早報：3月川習會 華府籌碼更少了

相關新聞

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

朝日新聞報導，日本東京晴空塔昨晚（22日）一部電梯故障、急速下墜，造成20名乘客受困電梯近6個小時，直至今晨2時左右，所...

奔馳吧！《賽馬娘》與日本萬物皆可萌的「資料庫消費」特性

《賽馬娘 Pretty Derby 》是2021年推出的養成類遊戲，遊戲中的角色是由知名競賽馬「萌化」後的少女，扮演訓練師的玩家將培養這些「馬娘」各種能力、迎戰大小賽事。而遊戲也結合了日本偶像文化，可以見到勝利者們在舞台上的歌舞演出。《賽馬娘》的推出旋即在日本造成轟動，甚至引發了玩家的「競馬熱潮」，因為喜愛馬娘角色而轉向對現實中的賽馬、競馬比賽產生興趣，進而衍生出聖地巡禮等觀光活動。

不滿特赦法排除多人 委內瑞拉逾200政治犯絕食抗議

200多名委內瑞拉政治犯今天發起絕食抗議，要求依據一項新的特赦法獲釋，但該法卻將其中許多人排除在外

美俄核武管控條約期滿 普亭：發展核武絕對優先

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，在俄美最後一項管控核武條約效期終止後，現在俄國發展核武已成為「絕...

川普權衡對伊動武！外交若破局恐擴大軍事打擊「目標是推翻領導階層」

紐約時報引述知情人士的話指出，美國總統川普已告知幕僚，若外交途徑或任何初步的美國精準打擊行動未能使伊朗同意放棄核計畫，他...

訪中前細膩準備台海議題 梅爾茨諮詢台灣女婿施益堅

德國總理梅爾茨上任後首度訪中前夕，總理府近日召開機密晚餐會，邀集多名中國問題專家閉門討論，其中包括「台灣女婿」德國漢學家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。