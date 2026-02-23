東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

朝日新聞報導，日本東京晴空塔昨晚（22日）一部電梯故障、急速下墜，造成20名乘客受困電梯近6個小時，直至今晨2時左右，所有人員平安脫困，並無大礙。東京警視廳正調查事故原因。

這起事件發生在22日晚間約8時25分，東京晴空塔表示，連結天望甲板的電梯中有2部在下行途中於離地約30公尺處緊急停下，其中1部無人搭乘，另1部載有20人，其中包含2名女童。

事發時，天望甲板一帶約有1200名遊客一度滯留，隨部分電梯恢復運轉才陸續下樓；據稱也有乘客表示一度表示「缺氧」。晴空塔表示，事發電梯內對講機無法使用，受困者改以手機對外聯絡，車廂內備有緊急用行動馬桶與飲用水。

電梯故障近4小時後，警方與消防考量乘客狀況，一度評估必要時採「強行突破」，以切割器等工具撬開電梯、接通旁側緊急階梯疏散。不過經與晴空塔協議後，最終改以另一部電梯靠近事故電梯，開啟緊急門並架設臨時橋接撤離，兩電梯間距約1.5公尺。救援隊於23日凌晨1時44分抵達定位，引導乘客依序通過，1時55分完成轉移，2時02分自5樓結束救援。

東武塔晴空塔公司宣布，23日將臨時休業並進行電梯檢查；預計在23日下午5時公告24日是否營業。

東京晴空塔是一座高634公尺的電波塔。據東武鐵道及東芝電梯等官網資訊，電梯可在50秒內將乘客送達地面上方350公尺的天望甲板。