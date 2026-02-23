金正恩連任北韓勞動黨總書記 核武發展列優先

快訊

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）在5年一度的勞動黨黨代表大會上再度當選總書記。 路透

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）在5年一度的勞動黨黨代表大會上再度當選總書記。

北韓中央通信社（KCNA）指出，昨天大會上「依據全體代表堅定不移的意志與一致願望」作出上述決定。黨代表大會在昨天進行第4天議程。

北韓中央通信社報導，在金正恩的領導下，「以核武力量為核心的國家戰爭威懾力已顯著提升」。

勞動黨代表大會每5年僅舉行一次，這場重大會議主導北韓一切政策，從住宅建設到戰爭規劃都在其中。

法新社報導，北韓內部的運作，即使是日常細節也籠罩在神秘之中，而在這為期數天的大會中，罕見地向外界揭示相關政策。

金正恩於19日開幕致詞時，矢言提升民生水準；這透露出北韓受到外國的制裁壓力，國家正面臨經濟困境。

數十年來，北韓一向將核武發展及軍事實力放在首位，即便是國內面臨糧食短缺、饑荒蔓延也未曾改變過。

金正恩已宣布，在今年的黨代表大會中，將揭示國家核武計畫的下一階段目標進展。

這是北韓金氏家族數十年統治下，執政的勞動黨第9度召開黨代表大會。金正恩多年來致力塑造個人崇拜，這次黨代表大會再度展現他對北韓絕對的權力掌控。

