波蘭總統終止烏克蘭難民特權 轉型為常態化整合

中央社／ 華沙22日專電

波蘭總統納瓦羅基（Karol Nawrocki）近日簽署法案，宣佈3月5日起終止烏克蘭難民的「特殊保護地位」。這項法案雖將合法居留期延長至2027年3月，但全面撤銷醫療、教育及社福優待，改以一般外籍人士標準管理。

納瓦羅基強調，此舉旨在終結不平等待遇並減輕財政負擔，標誌著波蘭對烏克蘭安置政策正式由「緊急援助」轉型為「常態化整合」，以確保國家資源公平分配。

根據波蘭總統府（Chancellery of the President of theRepublic of Poland）發布的資訊，這項法案的通過象徵著過去3年間針對烏克蘭難民所實施的「特別法」時代即將告終。目前波蘭境內仍有近100萬名逃離戰爭的烏克蘭民眾。

納瓦羅基總統表示，政府認為現在是將其身分正常化的適當時機。納瓦羅基與右翼反對派結盟，長期主張不應給予特定族群超越本國公民的社會福利，他宣稱此次簽署法案是為了兌現其「結束以犧牲波蘭人利益為代價」的承諾。

在具體的政策調整方面，新法案將烏克蘭難民的待遇與一般外籍人士接軌。法律日報（Dziennik GazetaPrawna）報導，在醫療保險方面，未來未投保的難民將不再享有免費醫療，而是比照未投保的波蘭公民處理，僅針對未成年人、孕婦及傷殘兵員保留最低限度的豁免。

在教育領域，過去為了協助烏克蘭學生融入而配置的波蘭語課程、專屬預科班及跨文化助理等資源，將在當前學年結束後撤除，政府鼓勵難民孩童應盡速適應常規教學體系。

此外，社會福利的發放標準也趨於嚴苛。除了將住宿與餐飲補助限制於極少數的弱勢群體外，烏克蘭人過去享有與波蘭公民同等的「創業簡易程序」也將終止。

行政程序上，新制要求所有尋求保護的個人，必須在入境後30天內註冊「波蘭個人身分證號碼」（PESEL），否則將自動視為放棄臨時保護身分。

法律日報指出，波蘭總統此舉反映出波蘭社會對於資源分配的日益焦慮，特別是在右翼勢力推動下，政府正面臨更大的民意壓力要求削減開支。儘管波蘭在外交與軍事上仍堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，但在國內政策層面，顯然已開始採取更為務實且具保護主義色彩的移民管理模式。

納瓦羅基重申，援助必須與對波蘭社會的責任與貢獻相提並論，這也是維持波蘭社會長期穩定的必然選擇。

