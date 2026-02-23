快訊

凌晨2：34 新北坪林規模4.0地震 最大震度汐止2級

阿曼證實美伊2/26日內瓦再談 傳德黑蘭願就核計畫讓步

中央社／ 杜拜22日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇透露，或許26日將與美國特使魏科夫（SteveWitkoff）會面。阿曼外交部長布沙迪不久之後證實，美國與伊朗下一輪談判屆時將在瑞士日內瓦舉行。

美聯社報導，布沙迪（Badr al-Busaidi）在社群媒體上表示，他很高興能確認這一進展，「積極推動朝向最終敲定這項協議而加倍努力」。

阿曼擔任中間人，針對伊朗核計畫，斡旋這個伊斯蘭共和國對美國間接談判，並且協助促成上週在日內瓦的最新一輪談判。

白宮暫未就布沙迪上述發文進行評論。

與此同時，阿拉奇（Abbas Araghchi）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的訪談中重申相關會談僅聚焦於核議題，並且表示「仍有很大的機會」透過外交手段加以解決。

美國總統川普政府催促伊朗讓步同時，已經在中東部署數十年來最大規模美國兵力。即使阿拉奇認為幾天內將備妥擬議協議，川普20日仍警告，美國不排除對伊朗發動有限度打擊。阿拉奇在CBS上述訪談中表示，德黑蘭仍然在針對協議草案進行研擬。

伊朗和美國皆暗示，若針對德黑蘭核計畫的談判破裂，已作好戰爭的準備。上週在日內瓦舉行的最新一輪談判進展有限。

路透社則引述一位伊朗高層官員報導，德黑蘭已表示願意在對美談判中，就其核計畫讓步，以換取解除制裁和承認其鈾濃縮權利，希望藉此避免美國動武。

該名官員表示，經過兩輪會談，雙方在解除嚴厲美國制裁的範疇和程序上仍存在嚴重分歧。

這名官員指出，德黑蘭會認真考慮的方案包括將半數最高純度濃縮鈾送到國外，其餘則予以稀釋，並且參與成立區域性濃縮聯盟。濃縮聯盟的構想多年以來時而會被提出。

這名官員表示，若美方同意承認伊朗有「和平利用核能而進行鈾濃縮」的權利，並且解除經濟制裁，伊朗願意配合。

該名官員同時透露，伊朗在談判中已經提出開放美國企業以包商身分參與龐大的伊朗石油和天然氣產業。

該名官員強調：「洽談中的相關經濟方案讓美國也有機會對伊朗石油產業作出重大投資並且取得具體經濟利益。」

白宮沒有立即回應置評請求。

美國 伊朗 外交部

延伸閱讀

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

伊朗宣布美軍基地為「合法目標」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

相關新聞

戰雲密布…美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據...

美軍集結 川普好奇伊朗為何未投降

美國中東特使威科夫廿一日接受福斯新聞訪問時表示，總統川普對他說，美軍持續重兵集結中東，「為何伊朗還不投降」，且美伊為何還...

美中戰機黃海對峙 南韓抗議美軍曝立場分歧

春節期間，美軍在東亞展開多次行動，引發中美戰機對峙及南韓政府不滿。南韓媒體報導，駐韓美軍近日進行罕見的空中演習時，在黃海...

「獨裁者去死」 伊反政府示威再起

根據紐約時報廿二日核實的影片、伊朗官媒及伊朗學生團體，伊朗幾所大學的學生廿一日舉行反政府示威，當天是伊朗新學期開學日。在...

高市內閣支持率上升 民調揭露：眾院選舉時選民最重視「候選人是否支持高市」

日本「每日新聞」於21、22日進行全國民調，日本首相高市內閣支持率較1月24、25日上次民調的57%上升4個百分點，來到...

關注新疆維吾爾族 專家籲紐西蘭連同各國向北京施壓

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）前執行主任羅思（Kenneth Roth）呼籲，紐西蘭在提出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。