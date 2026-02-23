馬來西亞外海7.1強震 震源極深未發海嘯警報

快訊

中央社／ 吉隆坡23日綜合外電報導

美國地質專家指出，馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今天凌晨發生規模7.1強震。由於震源極深，美國國家海嘯警報中心沒有就此發布海嘯警報。

法新社報導，根據美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey），發生於當地時間凌晨0時57分（格林威治標準時間22日16時57分）的這起地震震央位在沙巴州（Sabah）首府亞庇（Kota Kinabalu）東北方不到100公里處，震源深度達619.8公里。

美國地質調查所評估這起地震造成人員傷亡或財物損失的可能性較低。美國國家海嘯警報中心（NationalTsunami Warning Center）則表示，由於震源極深，預料不會引發海嘯，因此未發布警報。

馬來西亞氣象局（Malaysian MeteorologicalDepartment）測報這起地震規模為6.8，表示沙巴州西海岸和砂拉越州（Sarawak）多個地區均感受到震動，將「持續密切監控情勢」。

