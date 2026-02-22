快訊

紅包放大術！最新一波國銀新台幣高利存款 年利率衝15%

聽新聞
0:00 / 0:00

戰雲密布...美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊，持續施壓德黑蘭。

在南邊，林肯號打擊群正在伊朗南部的阿拉伯海。二月稍早的衛星影像可見林肯號在阿曼外海，距伊朗約七百公里。

在地中海與蘇伊士運河一側，全球現役最大航艦福特號廿日通過直布羅陀海峽駛向地中海。從該海峽沿岸拍攝且經核實照片顯示，該航艦當時就在直布羅陀海峽。

福特號與林肯號均率領由多艘驅逐艦組成的打擊群。兩艘航艦由五六○○多人運作，並搭載數十架軍機。

一位美國海軍官員說，美軍在中東及東地中海已部署十三艘船艦，以支援美國潛在的軍事行動，包括林肯號和九艘具彈道飛彈防禦能力的驅逐艦；福特號及其打擊群的四艘驅逐艦也正趕往。

在空中武力的部署上，根據開源情報分析師與軍事飛行追蹤的資料數據，美國似乎在過去幾天內向中東部署逾一二○架軍機，這是自二○○三年美國及其盟軍入侵伊拉克，並推翻伊國總統海珊以來，美國在中東空中力量的最大增幅。這波部署包括Ｅ—3「哨兵」預警機、Ｆ—35匿蹤戰機、Ｆ—22匿蹤戰機、Ｆ—15戰機及Ｆ—16戰機。

飛行追蹤資料數據顯示，多架軍機從美歐基地起飛，並由運輸機和加油機支援。這表明相關部署是持續的作戰計畫，而非例行輪換；美國空軍近來已將數十架戰機及作為支援的軍機，部署至區域盟友約旦的穆瓦法克薩爾蒂空軍基地與沙烏地阿拉伯的蘇爾坦親王空軍基地。

斯洛伐克、瑞典與德國自十九至廿一日分別公開呼籲本國人民近期勿前往伊朗，並呼籲本國人民盡快離境。

伊朗總統裴澤斯基安廿一日說，伊朗人絕不屈服於敵人的霸凌和脅迫。紐約時報廿二日引述幾位伊朗官員和伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）成員報導，美伊雖仍持續外交接觸與舉行核會談，但伊方研判美方發動攻擊勢不可避免且迫在眉睫，伊朗各部隊已採取最高警戒。

伊朗正在與伊拉克毗鄰的西部邊界及南部的波斯灣沿岸，部署彈道飛彈發射器。前者距以色列夠近，後者射程則涵蓋駐中東的多座美軍基地等目標。

伊願稀釋濃縮鈾純度

此外，英國衛報廿一日引述伊朗消息人士報導，德黑蘭拒絕出口三百公斤的高濃縮鈾庫存，但願意在國際原子能總署（ＩＡＥＡ）監督下稀釋庫存的純度。伊朗擁有純度百分之六十的濃縮鈾庫存，接近「武器級」，但願意將純度降至百分之廿或更低。這將成為伊朗未來幾天向美國提案的核心內容。

伊朗 美國 福特號 中東 戰機 軍機 彈道飛彈

延伸閱讀

持續施壓…美軍雙航艦「夾擊」伊朗 逾20年最大規模空軍軍力集結中東

川普：伊朗須在「10至15天」內達成協議

伊朗宣布美軍基地為「合法目標」

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

相關新聞

電梯出狀況…東京晴空塔「電梯急速下墜」 日媒：22人受困

根據日本東京消防廳，22日晚間約8時25分，在東京都墨田區的東京晴空塔發生電梯急速下墜的狀況。

戰雲密布...美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據...

高市內閣支持率上升 民調揭露：眾院選舉時選民最重視「候選人是否支持高市」

日本「每日新聞」於21、22日進行全國民調，日本首相高市內閣支持率較1月24、25日上次民調的57%上升4個百分點，來到...

關注新疆維吾爾族 專家籲紐西蘭連同各國向北京施壓

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）前執行主任羅思（Kenneth Roth）呼籲，紐西蘭在提出...

奉指示會晤伊朗前王儲 美國特使透露川普對伊朗立場感到「好奇」

福斯新聞今天播出美國特使魏科夫的專訪，他透露已奉川普總統指示會晤伊朗前王儲芮沙．巴勒維，而川普也好奇德黑蘭面對華府逼其達...

出發前宣布將討論「戰略伙伴關係」 專家如何看梅爾茨訪華的機遇與挑戰？

如今，對全球形勢的悲觀描述層出不窮。「在大國時代，我們的自由不再是理所當然的，自由正受到威脅」，德國總理梅爾茨（又譯「默茨」）在慕尼黑安全會議開幕式上這樣說道…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。