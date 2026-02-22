戰雲密布...美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊，持續施壓德黑蘭。

在南邊，林肯號打擊群正在伊朗南部的阿拉伯海。二月稍早的衛星影像可見林肯號在阿曼外海，距伊朗約七百公里。

在地中海與蘇伊士運河一側，全球現役最大航艦福特號廿日通過直布羅陀海峽駛向地中海。從該海峽沿岸拍攝且經核實照片顯示，該航艦當時就在直布羅陀海峽。

福特號與林肯號均率領由多艘驅逐艦組成的打擊群。兩艘航艦由五六○○多人運作，並搭載數十架軍機。

一位美國海軍官員說，美軍在中東及東地中海已部署十三艘船艦，以支援美國潛在的軍事行動，包括林肯號和九艘具彈道飛彈防禦能力的驅逐艦；福特號及其打擊群的四艘驅逐艦也正趕往。

在空中武力的部署上，根據開源情報分析師與軍事飛行追蹤的資料數據，美國似乎在過去幾天內向中東部署逾一二○架軍機，這是自二○○三年美國及其盟軍入侵伊拉克，並推翻伊國總統海珊以來，美國在中東空中力量的最大增幅。這波部署包括Ｅ—3「哨兵」預警機、Ｆ—35匿蹤戰機、Ｆ—22匿蹤戰機、Ｆ—15戰機及Ｆ—16戰機。

飛行追蹤資料數據顯示，多架軍機從美歐基地起飛，並由運輸機和加油機支援。這表明相關部署是持續的作戰計畫，而非例行輪換；美國空軍近來已將數十架戰機及作為支援的軍機，部署至區域盟友約旦的穆瓦法克薩爾蒂空軍基地與沙烏地阿拉伯的蘇爾坦親王空軍基地。

斯洛伐克、瑞典與德國自十九至廿一日分別公開呼籲本國人民近期勿前往伊朗，並呼籲本國人民盡快離境。

伊朗總統裴澤斯基安廿一日說，伊朗人絕不屈服於敵人的霸凌和脅迫。紐約時報廿二日引述幾位伊朗官員和伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）成員報導，美伊雖仍持續外交接觸與舉行核會談，但伊方研判美方發動攻擊勢不可避免且迫在眉睫，伊朗各部隊已採取最高警戒。

伊朗正在與伊拉克毗鄰的西部邊界及南部的波斯灣沿岸，部署彈道飛彈發射器。前者距以色列夠近，後者射程則涵蓋駐中東的多座美軍基地等目標。

伊願稀釋濃縮鈾純度

此外，英國衛報廿一日引述伊朗消息人士報導，德黑蘭拒絕出口三百公斤的高濃縮鈾庫存，但願意在國際原子能總署（ＩＡＥＡ）監督下稀釋庫存的純度。伊朗擁有純度百分之六十的濃縮鈾庫存，接近「武器級」，但願意將純度降至百分之廿或更低。這將成為伊朗未來幾天向美國提案的核心內容。