AI影片逼真 Seedance2.0遭美控侵權

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
字節跳動近日推出的AI影片生成模型「Seedance 2.0」因影片逼真度驚人，引來美國影視業的不滿。（路透）
大陸科技公司字節跳動近期推出人工智慧（ＡＩ）影片生成模型Seedance2.0暴紅，但因影片逼真度驚人，引來美國影視業不滿。快科技報導，美國電影協會（ＭＰＡ）昨向字節跳動發出措辭強硬的停止侵權函，指控其Seedance2.0存在「系統性侵權」行為。

據了解，美國電影協會此前發表聲明後，迪士尼、派拉蒙、華納兄弟及Sony等好萊塢巨頭也分別向字節跳動發出法律威脅。華納兄弟在其停止侵權函中指控字節跳動「蓄意設計」以剽竊其智慧財產權。

報導指，ＭＰＡ信函以「行業集體回應」名義發出，直指Seedance2.0在生成影片時未經授權使用智慧財產權，並非偶發錯誤，而是技術本身固有特性。信中指，相關侵權內容的規模與一致性足以證明，這是系統性侵權，而非疏忽。換言之，Seedance2.0的侵權是其技術特性，而非漏洞。

美國娛樂媒體「The Hollywood Reporter」提到，上述信函還指，這是美國電影協會首度對大型生成式ＡＩ公司發出停止侵權函。娛樂周刊「Variety」則指，美國電影協會代表旗下七家會員公司，要求字節跳動停止以電影與電視作品訓練模型，並實施防護措施，防止用戶生成受著作權保護內容。並要求字節跳動於廿七日前回覆，確認已採取具體措施。

此前字節跳動曾就有關指控表示，尊重智慧財產權，並正在採取措施加強現有防護機制，以防止用戶未經授權使用智慧財產權及肖像權。

春節前夕，字節跳動發布Seedance2.0，一推出便引爆全球，其產生的影片在海外播放量屢破百萬，不少用戶稱讚其效果媲美好萊塢大片。

