美中戰機黃海對峙 南韓抗議美軍曝立場分歧

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
南韓《朝鮮日報》報導，韓方拒參美方韓美日聯合演習，美日16、18日在日本海與東海單獨演練；駐韓美軍18至19日在黃海單獨出動F-16。分析認為，美韓涉華立場分歧浮現。圖／取自觀察者網
南韓《朝鮮日報》報導，韓方拒參美方韓美日聯合演習，美日16、18日在日本海與東海單獨演練；駐韓美軍18至19日在黃海單獨出動F-16。分析認為，美韓涉華立場分歧浮現。圖／取自觀察者網

春節期間，美軍在東亞展開多次行動，引發中美戰機對峙及南韓政府不滿。南韓媒體報導，駐韓美軍近日進行罕見的空中演習時，在黃海上空與中方戰機發生短暫對峙，南韓國防部長對此曾向駐韓美軍提出抗議。

有分析指，此舉可能反映美方試圖將駐韓美軍角色從「對朝威懾」轉向「遏制中國」，與南韓希望維持戰略自主、避免被捲入中美矛盾的立場出現分歧。這種分歧凸顯了美韓在涉華軍事合作上的潛在緊張。

韓聯社報導，消息人士透露，南韓國防部長安圭伯十八日在接獲美中戰機發生對峙的消息後，隨即與韓美聯合司令部兼駐韓美軍司令布朗森通話表達不滿。消息人士還說，南韓合同參謀本部議長陳永承（音譯）也致電布朗森提出抗議。

美國空軍十八日進行訓練行動，出動約十架駐韓美軍Ｆ-十六戰機時，美中戰機在黃海上空發生罕見的對峙。據報導，這些Ｆ-十六戰機當時飛到韓中各自的防空識別區之間空域，導致中方派遣戰機到現場。

報導指，駐韓美軍有向南韓軍方通報訓練事項，不過未說明具體細節，在駐韓美軍單獨訓練的情況下，有時美方不會和南韓共享訓練計畫與目的。但有分析指，駐韓美軍大規模在中國防空識別區附近單獨訓練實屬罕見，可能帶有牽制中國的性質。

南韓朝鮮日報指，由於韓方拒絕參與美方提出的韓美日聯合空中演習，美日兩國於十六日與十八日在日本海與東海單獨實施聯合演習。韓方隨後就中美戰機對峙向美方提出抗議。

報導稱，美軍四架Ｂ-52戰略轟炸機參與演習，從關島起飛，十八日在濟州島以南至台灣方向的東海訓練後北上，一度進入黃海空域。

南韓國防部表示，「拒絕參與演習」說法不實，韓方曾要求調整日程，但美方未接受，強調韓美同盟及韓美日安全合作正穩固維持。

南韓梨花女子大學教授朴元坤說，美方或將南韓拒絕參演與抗議行為解讀為「不願作為美方夥伴履行職責」訊號；如果南韓既不與美軍聯合演習，又持續抗議，在美軍看來，駐留理由會減少。

