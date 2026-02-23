聽新聞
「獨裁者去死」 伊反政府示威再起

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

根據紐約時報廿二日核實的影片、伊朗官媒及伊朗學生團體，伊朗幾所大學的學生廿一日舉行反政府示威，當天是伊朗新學期開學日。在這些示威活動前一個月，伊朗當局才強力鎮壓國內的反政府示威潮，釀成至少七千名示威者罹難。

上述罹難者人數為總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（ＨＲＡＮＡ）統計，根據伊朗政府說法，人數為三千多人。

德黑蘭有大批學生穿黑衣悼念在一個月前全國示威潮中喪生的同胞。廿一日這些學生在夏立夫大學及埃米爾卡比爾大學這兩所伊朗國內知名的理工學院舉行集會遊行活動。

一段影片顯示，在夏立夫大學校園內，示威學生高喊「獨裁者去死」口號，矛頭直指伊朗最高領袖哈米尼。這些學生在人群中互相推擠，似乎是不同的示威團體間爆發衝突。

根據伊朗半官方媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（ＩＲＩＢ）報導，夏立夫大學內的示威活動一開始還是採取靜坐方式，之後演變為一場集會，並開始喊出反政府及反教士統治集團的口號。現場氣氛也變得緊張。

埃米爾卡比爾大學一個學生團體在社媒ＴＧ指稱，示威學生高喊「我們（要打倒）的目標是（伊朗）整個體制」，且警方在封鎖該大學門口時，有些學生被捕。但該團體未再多做詳述。除了首都，伊朗東北部麥什赫德也有一所大學的幾個學生團體舉行類似活動。

