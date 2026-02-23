美軍集結 川普好奇伊朗為何未投降

美國中東特使威科夫廿一日接受福斯新聞訪問時表示，總統川普對他說，美軍持續重兵集結中東，「為何伊朗還不投降」，且美伊為何還沒達成限制伊朗核計畫的新協議。根據美國Axios新聞網廿二日報導，若伊方很快提交核計畫的相關提案，下一輪美伊核會談有望廿七日舉行。

威科夫廿一日受訪時說，「我不想用『感到沮喪』這個字彙，因為總統明白自己有很多選項，但他好奇為何（伊朗）他們還沒投降，我並不想用這個字彙，但為何他們還沒投降」。

威科夫還說，在美國當前的施壓下，藉由部署在伊朗附近的美國海權及海軍力量，為何伊朗還不來找我們說，「我們現在公開宣示不（再）需要（核）武器，所以我們此刻準備這樣做」。但目前的情況是，要叫他們照這樣做很難。

另，美國航艦「福特號」自去年六月以來一直在海上巡弋，去年十月從地中海移防加勒比海，以支援入侵委內瑞拉抓捕馬杜洛的行動。如今福特號官兵又接到延長部署的命令，且必須跨越大西洋返回中東，以支援美國可能攻擊伊朗的計畫。有官兵因此考慮返港後離開美國海軍。

美國海軍退役少將蒙哥馬利說，承平時期航艦的部署時間通常為半年，必要時再延長幾個月，但福特號官兵已離家八個月，預計部署時間可能逾十一個月，將打破美國海軍船艦連續部署的紀錄。

除了士氣受影響，長時間部署也考驗艦體本身。八個月海上航行後部分設備出現故障，原定的維護和升級計畫不得不延後，不僅擾亂船廠的進度，也影響其他船艦的維護和訓練周期。

福特號艦長史卡羅西坦言部署時間延長帶來的問題，艦上約五千名官兵都必須做出犧牲，其中許多僅廿歲出頭，他們想念父母、孩子和「家常菜」，即使透過通話和傳訊息與親人保持聯繫，但任務的保密性使這些訊息有其侷限。