聽新聞
0:00 / 0:00

美軍集結 川普好奇伊朗為何未投降

聯合報／ 編譯廖振堯、茅毅／綜合報導
美國海軍「林肯號」航空母艦甲板上的Ｆ／Ａ–十八「超級大黃蜂」戰鬥攻擊機。該航艦為首的打擊群正部署在伊朗附近。（路透）
美國海軍「林肯號」航空母艦甲板上的Ｆ／Ａ–十八「超級大黃蜂」戰鬥攻擊機。該航艦為首的打擊群正部署在伊朗附近。（路透）

美國中東特使威科夫廿一日接受福斯新聞訪問時表示，總統川普對他說，美軍持續重兵集結中東，「為何伊朗還不投降」，且美伊為何還沒達成限制伊朗核計畫的新協議。根據美國Axios新聞網廿二日報導，若伊方很快提交核計畫的相關提案，下一輪美伊核會談有望廿七日舉行。

威科夫廿一日受訪時說，「我不想用『感到沮喪』這個字彙，因為總統明白自己有很多選項，但他好奇為何（伊朗）他們還沒投降，我並不想用這個字彙，但為何他們還沒投降」。

威科夫還說，在美國當前的施壓下，藉由部署在伊朗附近的美國海權及海軍力量，為何伊朗還不來找我們說，「我們現在公開宣示不（再）需要（核）武器，所以我們此刻準備這樣做」。但目前的情況是，要叫他們照這樣做很難。

另，美國航艦「福特號」自去年六月以來一直在海上巡弋，去年十月從地中海移防加勒比海，以支援入侵委內瑞拉抓捕馬杜洛的行動。如今福特號官兵又接到延長部署的命令，且必須跨越大西洋返回中東，以支援美國可能攻擊伊朗的計畫。有官兵因此考慮返港後離開美國海軍。

美國海軍退役少將蒙哥馬利說，承平時期航艦的部署時間通常為半年，必要時再延長幾個月，但福特號官兵已離家八個月，預計部署時間可能逾十一個月，將打破美國海軍船艦連續部署的紀錄。

除了士氣受影響，長時間部署也考驗艦體本身。八個月海上航行後部分設備出現故障，原定的維護和升級計畫不得不延後，不僅擾亂船廠的進度，也影響其他船艦的維護和訓練周期。

福特號艦長史卡羅西坦言部署時間延長帶來的問題，艦上約五千名官兵都必須做出犧牲，其中許多僅廿歲出頭，他們想念父母、孩子和「家常菜」，即使透過通話和傳訊息與親人保持聯繫，但任務的保密性使這些訊息有其侷限。

川普 美軍 伊朗 核計畫

延伸閱讀

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

相關新聞

美中戰機黃海對峙 南韓抗議美軍曝立場分歧

春節期間，美軍在東亞展開多次行動，引發中美戰機對峙及南韓政府不滿。南韓媒體報導，駐韓美軍近日進行罕見的空中演習時，在黃海...

AI影片逼真 Seedance2.0遭美控侵權

大陸科技公司字節跳動近期推出人工智慧（ＡＩ）影片生成模型Seedance2.0暴紅，但因影片逼真度驚人，引來美國影視業不...

美軍集結 川普好奇伊朗為何未投降

美國中東特使威科夫廿一日接受福斯新聞訪問時表示，總統川普對他說，美軍持續重兵集結中東，「為何伊朗還不投降」，且美伊為何還...

「獨裁者去死」 伊反政府示威再起

根據紐約時報廿二日核實的影片、伊朗官媒及伊朗學生團體，伊朗幾所大學的學生廿一日舉行反政府示威，當天是伊朗新學期開學日。在...

戰雲密布...美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據...

高市內閣支持率上升 民調揭露：眾院選舉時選民最重視「候選人是否支持高市」

日本「每日新聞」於21、22日進行全國民調，日本首相高市內閣支持率較1月24、25日上次民調的57%上升4個百分點，來到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。