快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

川普施壓伊朗 恐有反效果…使中東陷入新動盪

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
在伊朗本周準備向美國提出新的核子提案之際，美國總統川普表示，考慮對伊朗發動有限度的軍事攻擊，以壓迫伊朗簽署新的核子協議。美聯社
在伊朗本周準備向美國提出新的核子提案之際，美國總統川普表示，考慮對伊朗發動有限度的軍事攻擊，以壓迫伊朗簽署新的核子協議。美聯社

伊朗本周準備向美國提出新的核子提案之際，美國總統川普表示，考慮對伊朗發動有限度的軍事攻擊，以壓迫伊朗簽署新的核子協議。但觀察家表示，美國轟炸伊朗可能會產生反效果，阻撓談判並引發報復循環，使中東陷入新的動盪衝突風險。

伊朗外交部長阿拉奇已表示，預料將在本周與美國會談時，提出自家提案。伊朗資深官員22日向路透表示，兩國對於美方以解除制裁取伊朗限制核子計畫的範圍與機制，仍有歧見。

川普已提出十至15天的最後期限，但若發動新一輪空襲，目的仍不清楚。川普20日表示，「他們最好談出一項合理的協議。他們要好好談判」。美國中東特使魏科夫21日表示，「零濃縮鈾」是伊朗協議的必備條件。他表示，「他們（伊朗）可能只差一周，就能擁有工業級的核彈原料，這非常危險，該國不能擁有」。

中東地區資深政府官員表示，美國一旦攻擊，伊朗可能停止參與談判。華府史汀生中心研究員史拉文也指出，「如果川普再度攻擊，將無法與伊朗達成外交協議」；就算美國最終並未行動，單單是軍事威脅，「將使伊朗較不願意達成協議」。

史拉文表示，美國與以色列可能攻擊伊朗的導彈，但危險在於伊朗可能在導彈毀滅之前，就攻擊美國或盟國目標。

儘管川普偏向於採取快速的軍事行動，但攻擊伊朗可能遭到報復，使美國陷入更長期的衝突之中。彭博資訊國防部門主管魏瑟表示，有限的攻擊行動往往會變成「長期、昂貴的任務」。

美國在談判或攻擊兩者之間一再轉變，使美國的意圖更難揣測。川普目前似乎在推動有限度的核子協議；川普是否會下令攻擊，或只是施壓伊朗，目前仍不清楚。美國若採取先制性攻擊，可能以伊朗的反艦飛彈設施為目標，而伊朗仍有反擊的能力，可能以短、中程彈道飛彈攻擊美國在中東的基地，並動用伊朗的中東代理人出手。

伊朗 美國 川普

延伸閱讀

試圖闖入川普海湖莊園 20多歲男疑似攜帶霰彈槍…遭美國特勤局擊殺

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

相關新聞

戰雲密布…美軍雙航艦 南北夾擊伊朗

美國正向中東派遣大量軍機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中力量。外媒最近也引述最新資料數據...

美軍集結 川普好奇伊朗為何未投降

美國中東特使威科夫廿一日接受福斯新聞訪問時表示，總統川普對他說，美軍持續重兵集結中東，「為何伊朗還不投降」，且美伊為何還...

川普施壓伊朗 恐有反效果…使中東陷入新動盪

在伊朗本周準備向美國提出新的核子提案之際，美國總統川普表示，考慮對伊朗發動有限度的軍事攻擊，以壓迫伊朗簽署新的核子協議。...

美中戰機黃海對峙 南韓抗議美軍曝立場分歧

春節期間，美軍在東亞展開多次行動，引發中美戰機對峙及南韓政府不滿。南韓媒體報導，駐韓美軍近日進行罕見的空中演習時，在黃海...

「獨裁者去死」 伊反政府示威再起

根據紐約時報廿二日核實的影片、伊朗官媒及伊朗學生團體，伊朗幾所大學的學生廿一日舉行反政府示威，當天是伊朗新學期開學日。在...

高市內閣支持率上升 民調揭露：眾院選舉時選民最重視「候選人是否支持高市」

日本「每日新聞」於21、22日進行全國民調，日本首相高市內閣支持率較1月24、25日上次民調的57%上升4個百分點，來到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。