川普施壓伊朗 恐有反效果…使中東陷入新動盪

在伊朗本周準備向美國提出新的核子提案之際，美國總統川普表示，考慮對伊朗發動有限度的軍事攻擊，以壓迫伊朗簽署新的核子協議。但觀察家表示，美國轟炸伊朗可能會產生反效果，阻撓談判並引發報復循環，使中東陷入新的動盪衝突風險。

伊朗外交部長阿拉奇已表示，預料將在本周與美國會談時，提出自家提案。伊朗資深官員22日向路透表示，兩國對於美方以解除制裁取伊朗限制核子計畫的範圍與機制，仍有歧見。

川普已提出十至15天的最後期限，但若發動新一輪空襲，目的仍不清楚。川普20日表示，「他們最好談出一項合理的協議。他們要好好談判」。美國中東特使魏科夫21日表示，「零濃縮鈾」是伊朗協議的必備條件。他表示，「他們（伊朗）可能只差一周，就能擁有工業級的核彈原料，這非常危險，該國不能擁有」。

中東地區資深政府官員表示，美國一旦攻擊，伊朗可能停止參與談判。華府史汀生中心研究員史拉文也指出，「如果川普再度攻擊，將無法與伊朗達成外交協議」；就算美國最終並未行動，單單是軍事威脅，「將使伊朗較不願意達成協議」。

史拉文表示，美國與以色列可能攻擊伊朗的導彈，但危險在於伊朗可能在導彈毀滅之前，就攻擊美國或盟國目標。

儘管川普偏向於採取快速的軍事行動，但攻擊伊朗可能遭到報復，使美國陷入更長期的衝突之中。彭博資訊國防部門主管魏瑟表示，有限的攻擊行動往往會變成「長期、昂貴的任務」。

美國在談判或攻擊兩者之間一再轉變，使美國的意圖更難揣測。川普目前似乎在推動有限度的核子協議；川普是否會下令攻擊，或只是施壓伊朗，目前仍不清楚。美國若採取先制性攻擊，可能以伊朗的反艦飛彈設施為目標，而伊朗仍有反擊的能力，可能以短、中程彈道飛彈攻擊美國在中東的基地，並動用伊朗的中東代理人出手。