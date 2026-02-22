快訊

關注新疆維吾爾族 專家籲紐西蘭連同各國向北京施壓

中央社／ 雪梨22日專電

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）前執行主任羅思（Kenneth Roth）呼籲，紐西蘭在提出關注中國人權問題時，應更積極地連同其他國家共同向中國施壓，避免於閉門會議向中國官員施壓的做法。

羅思今天接受紐西蘭公廣媒體TVNZ旗下一號新聞台（One News）訪問時指出，紐西蘭政府與中國交往的同時，應更積極地提出關注新疆維吾爾族人的困境。

羅思表示，他希望紐西蘭更積極主動地提出關注中國人權；他注意到僅僅於紐、中兩國雙邊往來的過程中提出人權問題的做法，不單只是「危險」和可能引來中國報復，而且效果不大。

羅思解釋，過往紐西蘭政府官員訪問中國時，都會聲稱曾在閉門會議中與中國官員私下討論人權問題，但其實這是「根本沒有用」的做法。

羅思說：「中國政府是樂見這種做法的，因為中國民眾根本不會聽到這種討論。」

羅思提到，紐西蘭曾有過更積極的做法，例如紐西蘭曾於2023年10月連同其他約50個國家發布聯合聲明，共同譴責北京對維吾爾族的迫害。羅思相信，這種做法對紐西蘭來說，風險也較低；他說：「中國無法針對50個國家的政府進行報復；因此，這種多國共同施壓的做法，是確實能夠造成影響的。」

一號新聞台報導提到，羅思近期發表新書「撥亂反正：親上前線對抗暴戾政權30年」（Righting Wrongs:Three Decades on the Front Lines Battling Abusive Governments），目前正在紐西蘭巡迴演講。

羅思向一號新聞台提到該書所要傳達的訊息，他說：「我想揭示的是，眾所周知，對專制政府來說，侵犯人權是合理的做法，這是他們維持權力的一種手段；而改變他們行為的唯一途徑，就是增加他們打壓人民的成本。」

羅思指這涉及兩方面的具體工作：首先是對侵犯人權的行為進行調查、記錄和公開；接著，是爭取在外交政策中聲稱支持人權的國家支持，例如促請紐西蘭政府針對侵犯人權的國家施加外交和經濟壓力。

人權 紐西蘭 外交政策 維吾爾 中國人

延伸閱讀

相關新聞

