索馬利蘭盼國際承認 願意允美國運用礦產及軍事基地

中央社／ 索馬利蘭首都哈爾格薩22日綜合外電報導
索馬利蘭總統阿布杜拉希手持一份證書，包含以色列簽署的承認索馬利蘭為國家的聲明。法新社
索馬利蘭在尋求國際承認之際，一名部長告訴法新社，願意給予美國權限，讓美方得以運用其礦產和軍事基地。

索馬利蘭（Somaliland）於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。去年底，以色列正式承認位於非洲東北部、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」。

索馬利蘭總統事務部長阿布迪（Khadar Hussein Abdi）昨天受訪時告訴法新社：「我們願意給予美國（我國礦產的）獨家（使用權）。對於向美國提供軍事基地，我們也抱持開放態度。」

「我們相信，我們會與美國達成某種協議。」

索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）近幾週也曾表明，擬給予以色列使用其礦產資源的特許權。

阿布迪表示，他無法排除未來也允許以軍存在於索馬利蘭的可能性。

索馬利蘭隔著亞丁灣（Gulf of Aden）與葉門相望，而葉門叛軍「青年運動」（Houthi）時常攻擊以色列相關資產，以示聲援巴勒斯坦人。

索馬利蘭官員曾說，境內蘊藏鋰、鈳鉭鐵礦及其他炙手可熱的天然資源，但缺乏獨立的研究佐證。

索馬利蘭 美國 以色列 軍事

