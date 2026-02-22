索馬利蘭盼國際承認 願意允美國運用礦產及軍事基地
索馬利蘭在尋求國際承認之際，一名部長告訴法新社，願意給予美國權限，讓美方得以運用其礦產和軍事基地。
索馬利蘭（Somaliland）於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。去年底，以色列正式承認位於非洲東北部、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」。
索馬利蘭總統事務部長阿布迪（Khadar Hussein Abdi）昨天受訪時告訴法新社：「我們願意給予美國（我國礦產的）獨家（使用權）。對於向美國提供軍事基地，我們也抱持開放態度。」
「我們相信，我們會與美國達成某種協議。」
索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）近幾週也曾表明，擬給予以色列使用其礦產資源的特許權。
阿布迪表示，他無法排除未來也允許以軍存在於索馬利蘭的可能性。
索馬利蘭隔著亞丁灣（Gulf of Aden）與葉門相望，而葉門叛軍「青年運動」（Houthi）時常攻擊以色列相關資產，以示聲援巴勒斯坦人。
索馬利蘭官員曾說，境內蘊藏鋰、鈳鉭鐵礦及其他炙手可熱的天然資源，但缺乏獨立的研究佐證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。