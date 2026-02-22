出發前宣布將討論「戰略伙伴關係」 專家如何看梅爾茨訪華的機遇與挑戰？

如今，對全球形勢的悲觀描述層出不窮。「在大國時代，我們的自由不再是理所當然的，自由正受到威脅」，德國總理梅爾茨（又譯「默茨」）在慕尼黑安全會議開幕式上這樣說道。他明確提到了中國，表示中國正在積極拓展其全球影響力，在可預見的未來，北京可能在軍事上與美國平起平坐。

然而，這位德國總理也不再將美國視為可靠的伙伴。中國外長王毅在慕尼黑提出的，正是在德國政府看來特朗普領導下的美國所缺失的：多邊主義、基於規則的世界秩序和自由貿易。

梅爾茨似乎從中看到了機遇。他在訪華前不久宣布，他將在北京討論「戰略伙伴關係」。

對此專家如何看呢？柏林自由大學的中國問題專家桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）告訴德國之聲：「中國想要的未必都符合德國利益，這需要討論和談判，但至少中國給出了提案，而從西方視角來看，美國正在成為其自身一手締造的世界秩序的破壞者，這與我們以往的認知形成了鮮明的對比，也讓我們難以接受。」

舊有的商業模式已不再奏效

梅爾茨此次率領的是一個龐大的商務代表團。中國是德國最重要的貿易伙伴，在2025年，兩國雙邊貿易額超過2500億歐元，中國再次超越美國、成為德國最大貿易伙伴。但德國與中國的貿易格局已發生顯著變化。據德國經濟研究所分析，2025年，在對華貿易中，德國的貿易逆差達到創紀錄的約900億歐元，這一數字僅對比2024年就增長了300億歐元。

梅爾茨最近在向聯邦議院發表的政府聲明中也談到了這一點，並強調德國必須提高競爭力。

幾年前，德國汽車行業在中國市場上還非常成功。但隨著市場向電動車轉型，舊有的商業模式已不再奏效：大部分德國電動汽車在中國價格過高，而中國卻以無與倫比的價格優勢向歐洲出口電動車。

「我們安於現狀太久了，」中國問題專家桑德施奈德說。「一位汽車行業高管曾這樣說過，我們德國人以制造汽車而非會行駛的手機為榮。但這正是中國人正在制造的，這也是他們成功的秘訣。」他表示，中國如今已成為「科技強國」，要跟上中國的步伐絕非易事。

面臨稀土依賴等挑戰

上一任德國總理肖爾茨領導的政府已經決定減少對中國的依賴。在一些原材料領域，中國幾乎佔壟斷地位，這一點在稀土方面表現得尤為明顯，稀土是生產電動汽車等產品所必需的。中國對稀土出口的限制甚至導致德國汽車制造商在2025年暫時停產。此外專家們認為，中國通過通信網絡等途徑獲取數據也存在安全風險。

美國方面也對這種依賴發出警告。在慕尼黑，美國國務卿盧比奧呼籲歐洲盟友團結在美國周圍。專家桑德施奈德認為，世界格局正在形成兩極分化，華盛頓可能會要求德國在美中之間做出選擇。「這不僅會讓德國陷入困境，也會讓其他國家陷入困境。」目前，加拿大已經面臨來自華盛頓的壓力。

一次姍姍來遲的訪問

針對這次訪華，早在去年秋天，梅爾茨就考慮好一點：他打算敦促中國國家主席習近平停止對俄羅斯的支持，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭已經延續了近四年。不過，中國問題專家桑德施奈德認為這毫無希望，他說：「看到俄羅斯戰敗不符合中國的地緣政治利益，任何還沒理解這一點的人，或許應該好好想一想。」他表示，德國總理梅爾茨「不可能改變習近平的想法，而且他去中國的時間已經太晚了。」

的確，梅爾茨這次訪華可謂是姍姍來遲。這體現在兩方面：一是他在去年5月就任總理後訪問了包括印度在內的多個國家；二是許多其他西方國家元首、政府首腦都已經先他一步訪問了中國，例如法國總統馬克龍、英國首相斯塔默、加拿大總理卡尼。他們都和梅爾茨有著相同的目標：在中國的幫助下獲得新的經濟政策回旋余地，此前美國讓這一回旋余地縮水。

梅爾茨原本計劃在去年10月就訪問中國，但當時德中外交關係一度緊張：德國外長瓦德富爾臨時取消了訪華行程，他之前公開批評中國在太平洋地區「咄咄逼人」。據德國政界人士透露，瓦德富爾當時找不到足夠多的高層對話對象，訪問「沒有意義」。這當時被視為外交尷尬。不過，這位德國外長在去年12月訪問了中國，並在訪華時強調「我們需要同中國對話」。

梅爾茨現在也發表了措辭強硬的言論。他說：「我們突然看到中國開始在南中國海咄咄逼人地擴建軍事基地；中國包圍台灣，並公開宣稱，如有必要，將准備以武力實現統一。」

他發表上述言論距離他啟程前往中國僅有幾天，不知他這番批評是否會給這次訪問帶來影響。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】