巴基斯坦襲邊境武裝分子藏身處 阿富汗稱數十人死傷

伊斯蘭馬巴德當局稍早表示，已經對巴基斯坦與阿富汗邊境地區7個恐怖分子營地和藏身處發動攻擊，喀布爾當局今天則聲稱，巴國軍方的襲擊導致境內數十人死傷，其中包含平民。

阿富汗塔利班（Taliban）政權指稱，昨天的攻擊造成國內數十人死傷，其中包括婦女和孩童，軍方會在合適時機做出適當因應，路透社則無法查核塔利班方面的說法。

巴基斯坦資訊暨廣播部稍早透過聲明宣布，因為最近國內發生數起自殺炸彈攻擊，巴軍針對邊境地區屬於「巴基斯坦塔利班」（Pakistani Taliban）與附屬組織的7個恐怖分子營地及藏身處，依據情報發動選擇性打擊。

巴基斯坦一直指控，阿富汗容許境內領土被用來窩藏武裝分子並向巴國發動襲擊，但塔利班當局一再否認。