IS稱攻擊敘利亞軍方人員 宣布展開新階段行動

激進組織「伊斯蘭國」（IS）今天宣稱犯下敘利亞北部與東部共兩起針對軍方人員的襲擊事件，並稱IS對敘利亞領導階層發起的行動已進入「新階段」。

路透社報導，IS透過旗下新聞機構「達比克」（Dabiq）表示，他們在代爾祖爾省（Deir al-Zor）的梅雅丁市（Mayadin）用手槍襲擊「一名敘利亞叛教政權的人」，並在北部拉卡市（Raqqa）以機槍攻擊另外兩名軍方人員。

敘利亞國防部在一份聲明中表示，今天有一名敘軍士兵及一名平民遭「不明襲擊者」殺害。一名軍方消息人士告訴路透社，該名士兵隸屬第42師。

IS對敘利亞政權的攻勢現正急遽升溫。

現任敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是恐怖組織「蓋達」（al Qaeda）的領袖之一，2016年與該組織決裂，隨後領導一個伊斯蘭派系聯盟，在2024年底推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

去年11月訪美時，夏拉曾會見美國總統川普（Donald Trump），他並簽署協議，讓敘利亞加入打擊IS的全球聯盟。

IS今晚發布發言人安薩里（Abu Hudhayfa al-Ansari）的錄音聲明，宣稱敘利亞已經「從被伊朗占領，走向被土耳其—美國占領」。

IS還說，已在敘利亞展開「新階段行動」，同時形容夏拉是全球聯盟的「看門狗」，揚言他的下場會跟阿塞德一樣。

IS兩天前剛宣稱犯下另一起發生在代爾祖爾省的襲擊事件。那起攻擊造成內政部內部安全部隊一名成員死亡、一人受傷。