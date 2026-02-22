快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

日本舉辦竹島日活動 南韓政府強烈抗議：停止不當主張

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
南韓政府今天對於日本舉辦一項關於雙方爭議性島嶼的活動表達抗議，此爭議性島嶼在日本稱為「竹島」（Takeshima），在南韓則稱為「獨島」（Dokdo）。路透
南韓政府今天對於日本舉辦一項關於雙方爭議性島嶼的活動表達抗議，此爭議性島嶼在日本稱為「竹島」（Takeshima），在南韓則稱為「獨島」（Dokdo）。路透

南韓政府今天對於日本舉辦一項關於雙方爭議性島嶼的活動表達抗議，稱此舉是對南韓領土主權的不當主張。

此爭議性島嶼在日本稱為「竹島」（Takeshima），在南韓則稱為「獨島」（Dokdo）。這項領土爭議長期以來一直是日韓關係緊張的根源。雙方因1910年至1945年日本對朝鮮半島殖民統治的相關爭議，至今仍處於緊繃狀態。

路透社報導，南韓外交部發表聲明，強烈反對日本島根縣主辦的「竹島日」活動，對日本政府派遣高階官員出席表示抗議，並敦促日方立即停辦相關活動。

南韓外交部表示：「獨島在歷史上、地理上和國際法上都屬於南韓固有領土。」同時呼籲日方停止對獨島的不當主張，以謙虛的態度面對歷史。

南韓外交部也召見日本駐韓使館高級外交官，以表達嚴正抗議。

日本 南韓 日韓 外交官

延伸閱讀

藥華藥Ropeg高劑量方案獲日本核准 市場滲透率與出貨量將同步提升

美中戰機黃海罕見對峙 韓防長向駐韓美軍提抗議

「台灣女婿」山口晉重返眾院 談高市早苗助選旋風

日媒：日本擬修訂防空體制 因應無人機威脅

相關新聞

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

紐約時報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平4月初將在北京舉行會談，川習會場面料將盛大鋪張，但是雙方在台灣、貿易與科技...

持續施壓…美軍雙航艦「夾擊」伊朗 逾20年最大規模空軍軍力集結中東

美國正向中東派遣大量軍機，這是自2003年入侵伊拉克以來，美國在中東集結的最大規模的空中力量。外媒也引述最新資料與衛星監...

日經揭400中國帳號疑介入眾院選 散布不利高市內容

日本8日舉行眾議院選舉，自民黨取得壓倒性勝利。然而，日本經濟新聞今天揭露，在選舉期間，社群媒體X出現疑似中國系列帳號運作...

日本舉辦竹島日活動 南韓政府強烈抗議：停止不當主張

南韓政府今天對於日本舉辦一項關於雙方爭議性島嶼的活動表達抗議，稱此舉是對南韓領土主權的不當主張

前菲律賓總統杜特蒂掃毒涉「法外處決」 國際法院23日召開預審庭

菲律賓前總統杜特蒂涉嫌在「掃毒戰」中「法外處決」數以千計可疑毒販，被控犯下危害人類罪；國際刑事法院將於23日起召開4天預...

「現代戰爭正轉變」 歐洲5國啟動快速量產低成本無人機

歐洲5大軍事強權日前宣布推出一項聯合計畫，將快速研發低成本無人機。隨著無人航空載具在俄烏戰爭中的運用，現代戰爭正在出現轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。