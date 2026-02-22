日本舉辦竹島日活動 南韓政府強烈抗議：停止不當主張
南韓政府今天對於日本舉辦一項關於雙方爭議性島嶼的活動表達抗議，稱此舉是對南韓領土主權的不當主張。
此爭議性島嶼在日本稱為「竹島」（Takeshima），在南韓則稱為「獨島」（Dokdo）。這項領土爭議長期以來一直是日韓關係緊張的根源。雙方因1910年至1945年日本對朝鮮半島殖民統治的相關爭議，至今仍處於緊繃狀態。
路透社報導，南韓外交部發表聲明，強烈反對日本島根縣主辦的「竹島日」活動，對日本政府派遣高階官員出席表示抗議，並敦促日方立即停辦相關活動。
南韓外交部表示：「獨島在歷史上、地理上和國際法上都屬於南韓固有領土。」同時呼籲日方停止對獨島的不當主張，以謙虛的態度面對歷史。
南韓外交部也召見日本駐韓使館高級外交官，以表達嚴正抗議。
