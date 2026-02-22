俄烏戰爭將滿4周年 基輔傳遭彈道武器空襲…2人受傷

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭24日將滿4週年，烏國首都基輔今天凌晨傳出爆炸聲，相關當局指出是被彈道武器襲擊，目前通報有2人受傷。

基輔市軍事管理局於當地時間凌晨4時前不久發布空襲警報，呼籲民眾立即避難，法新社記者隨後就聽到當地傳出數起巨大爆炸聲。

基輔市軍事管理局首長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在通訊軟體Telegram發文寫道，「敵軍正用彈道武器攻擊首都」，並敦促民眾避難。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則於Telegram表示，市郊有一位婦人和一名孩童受傷，他們已經被緊急送往醫院。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，基輔就經常成為飛彈及無人機攻擊的目標。

最近幾週，俄軍加強攻擊烏克蘭能源與軍事基礎設施，基輔也遭受頻繁的夜間襲擊。

基輔今晨受到空襲時，當地氣溫已驟降至將近攝氏零下10度。